28 декабря 2023

Тюменцев предупредили об опасной погоде

Информационный центр: в Тюмени 30 декабря ожидается потенциально опасная погода
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Тюмень, снег, пробка, зима, метель, дорога в снегу, снегопад
В городе ожидается метель и сильный ветер Фото:

Тюменцев предупредили о потенциально опасной погоде, которая установится в Тюмени 30 декабря из-за метели. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области.

«Завтра, 30 декабря, в Тюменской области ожидается сильный снег, метель. На дорогах снежные заносы», — сообщили в ведомстве.

Также ожидается другое опасное явление. Синоптики предупреждают, что в этот день могут наблюдаться порывы ветра до 17-22 м/с.

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Тюменцев предупредили о потенциально опасной погоде, которая установится в Тюмени 30 декабря из-за метели. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области. «Завтра, 30 декабря, в Тюменской области ожидается сильный снег, метель. На дорогах снежные заносы», — сообщили в ведомстве. Также ожидается другое опасное явление. Синоптики предупреждают, что в этот день могут наблюдаться порывы ветра до 17-22 м/с.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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