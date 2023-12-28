Тюменцев предупредили об опасной погоде

В городе ожидается метель и сильный ветер
Тюменцев предупредили о потенциально опасной погоде, которая установится в Тюмени 30 декабря из-за метели. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области.
«Завтра, 30 декабря, в Тюменской области ожидается сильный снег, метель. На дорогах снежные заносы», — сообщили в ведомстве.
Также ожидается другое опасное явление. Синоптики предупреждают, что в этот день могут наблюдаться порывы ветра до 17-22 м/с.
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