«Поменялись приоритеты»: мэр Тюмени рассказал о первой поездке в зону СВО

Глава Тюмени Максим Афанасьев во время первой поездки в зону СВО вместе с депутатами городской и областной дум и бойцами ночевал в подземных укреплениях. В интервью изданию ГТРК «Регион — Тюмень» он поделился, что увиденное заставляет задуматься и меняет приоритеты.

«Мы жили в блиндажах, жили в землянках, там же и питались. <...> Эти блиндажи находятся в лесах и практически вся наша российская армия сегодня базируется в подземелье. Это законы войны, от этого никуда не уйти. <...> Существенно поменялись

приоритеты в жизни, поменялись ценности», — поделился впечатлениями Афанасьев.