Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

«Поменялись приоритеты»: мэр Тюмени рассказал о первой поездке в зону СВО

Мэр Тюмени Афанасьев жил в блиндажах и землянках во время поездки в зону СВО
28 октября 2025 в 23:19
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Поездка главы Тюмени в ЛНР продлилась четыре дня

Поездка главы Тюмени в ЛНР продлилась четыре дня

Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

Глава Тюмени Максим Афанасьев во время первой поездки в зону СВО вместе с депутатами городской и областной дум и бойцами ночевал в подземных укреплениях. В интервью изданию ГТРК «Регион — Тюмень» он поделился, что увиденное заставляет задуматься и меняет приоритеты.

«Мы жили в блиндажах, жили в землянках, там же и питались. <...> Эти блиндажи находятся в лесах и практически вся наша российская армия сегодня базируется в подземелье. Это законы войны, от этого никуда не уйти. <...> Существенно поменялись

приоритеты в жизни, поменялись ценности», — поделился впечатлениями Афанасьев.

В ходе гуманитарной миссии помощь была передана для 30 подразделений, где служат тюменские бойцы. Продлилась она четыре дня, а все необходимое для военнослужащих собиралось несколько месяцев.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал