Власти Тюмени раскрыли точную стоимость расширения Старого Тобольского тракта. Эксклюзив
Дорогу расширят до четырех полос
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Тюмени расширение Старого Тобольского тракта до четырех полос обойдется в 1,8 миллиарда рублей. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. Сейчас определяется источник финансирования.
«В соответствии с положительным заключением ГАУ ТО „Управление государственной экспертизы проектной документации“ сметная стоимость объекта составляет 1 840 563 390 рублей. В настоящее время определяется источник финансирования на выполнение строительно-монтажных работ по объекту», — сообщили в мэрии.
Как ранее писало URA.RU, работы по расширению Старого Тобольского тракта планируют начать в 2026 году и закончить к 2028-ому. Дорогу реконструируют на участке от границы города до примыкания к улице Республики.
