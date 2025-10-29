Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

ЖКХ и Городская среда

Власти Тюмени раскрыли точную стоимость расширения Старого Тобольского тракта. Эксклюзив

В Тюмени на расширение Старого Тобольского тракта потратят 1,8 миллиарда рублей
29 октября 2025 в 07:40
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Дорогу расширят до четырех полос

Дорогу расширят до четырех полос

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени расширение Старого Тобольского тракта до четырех полос обойдется в 1,8 миллиарда рублей. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. Сейчас определяется источник финансирования.

«В соответствии с положительным заключением ГАУ ТО „Управление государственной экспертизы проектной документации“ сметная стоимость объекта составляет 1 840 563 390 рублей. В настоящее время определяется источник финансирования на выполнение строительно-монтажных работ по объекту», — сообщили в мэрии.

Как ранее писало URA.RU, работы по расширению Старого Тобольского тракта планируют начать в 2026 году и закончить к 2028-ому. Дорогу реконструируют на участке от границы города до примыкания к улице Республики.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал