Дорогу расширят до четырех полос Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени расширение Старого Тобольского тракта до четырех полос обойдется в 1,8 миллиарда рублей. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. Сейчас определяется источник финансирования.

«В соответствии с положительным заключением ГАУ ТО „Управление государственной экспертизы проектной документации“ сметная стоимость объекта составляет 1 840 563 390 рублей. В настоящее время определяется источник финансирования на выполнение строительно-монтажных работ по объекту», — сообщили в мэрии.