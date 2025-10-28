Логотип РИА URA.RU
В Свердловской области выросли цены на антидепрессанты

29 октября 2025 в 04:56
Рост цен на антидепрессанты связан не только с увеличением спроса, но и другими факторами

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Свердловской области за последний год цены на антидепрессанты выросли на 15%. Об этом рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

«В регионах ценовая динамика на такие препараты существенно отличается и носит разнонаправленный характер: наибольший рост цен отмечен в Пермском крае (на 22%) и Свердловской области (на 15%)», — сообщила Долгова в беседе с ТАСС. По словам эксперта, в сентябре 2024 года средняя цена упаковки антидепрессанта составляла 1 044 рубля, а в сентябре 2025-го — уже 1 093 рубля. 

При этом в некоторых регионах стоимость, наоборот, снизилась. Например, в Тюменской области — на 6%, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 5%.

Долгова отметила, что рост цен не связан исключительно с повышением спроса. На стоимость лекарств влияют тип препарата, производитель, расходы на производство и логистику, а также ценовая политика аптечных сетей. Кроме того, в последнее время увеличился объем упаковок, что также отражается на конечной цене для покупателей.

