В Тюмени вспыхнул коттедж и гараж, пожарные спасают соседние дома. Фото
Пожарные до сих пор борются с огнем
Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU
В Тюмени вечером 28 октября вспыхнул частный дом по улице Депутатской. Как сообщили в региональном Управлении МЧС, огонь перекинулся на соседнюю постройку. Пожарные, помимо тушения, спасают соседние дома.
«28 октября в девять часов вечера поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: город Тюмень. ул. Депутатская. Огонь охватил также постройку, находящуюся вблизи. Подразделения ГУ МЧС России по Тюменской области, помимо ликвидации пожара, работают и на защите соседних строений», — сообщается в telegram-канале ведомства.
В настоящее время тушение пожара продолжается. Информация о пострадавших не уточняется. Судя по кадрам с места событий, рядом с горящим зданием расположены частные жилые дома.
Пожар охватил двухэтажный дом и гараж
