Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Пожары

В Тюмени вспыхнул коттедж и гараж, пожарные спасают соседние дома. Фото

28 октября 2025 в 23:50
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Пожарные до сих пор борются с огнем

Пожарные до сих пор борются с огнем

Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU

В Тюмени вечером 28 октября вспыхнул частный дом по улице Депутатской. Как сообщили в региональном Управлении МЧС, огонь перекинулся на соседнюю постройку. Пожарные, помимо тушения, спасают соседние дома.

«28 октября в девять часов вечера поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: город Тюмень. ул. Депутатская. Огонь охватил также постройку, находящуюся вблизи. Подразделения ГУ МЧС России по Тюменской области, помимо ликвидации пожара, работают и на защите соседних строений», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В настоящее время тушение пожара продолжается. Информация о пострадавших не уточняется. Судя по кадрам с места событий, рядом с горящим зданием расположены частные жилые дома.

Продолжение после рекламы
  • alt-text
  • alt-text
1/2

Пожар охватил двухэтажный дом и гараж

Фото: telegram-канал МЧС Тюменской области

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал