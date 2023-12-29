В Кургане открыто движение по построенной дороге по улице Елисеева. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)», который принял участие в открытии объекта.
«Открыли для движения вновь построенную дорогу по улице Елисеева. Протяженность 1,6 километра, четыре полосы, освещение, знаки, светофоры. Очередной подарок городу, региону и людям накануне Нового года», — написал Шумков.
Глава региона отметил, что подрядчик на торжественной церемонии открытия дороги утроил салют. В 2024 году планируется строительство дороги по улице Алексеева, участка улицы Первомайской. Продолжат строительство дорог по улице Фарафонова и Витебского.
В Кургане открыли построенную дорогу по улице Елисеева
В Кургане открыто движение по построенной дороге по улице Елисеева. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)», который принял участие в открытии объекта. «Открыли для движения вновь построенную дорогу по улице Елисеева. Протяженность 1,6 километра, четыре полосы, освещение, знаки, светофоры. Очередной подарок городу, региону и людям накануне Нового года», — написал Шумков. Глава региона отметил, что подрядчик на торжественной церемонии открытия дороги утроил салют. В 2024 году планируется строительство дороги по улице Алексеева, участка улицы Первомайской. Продолжат строительство дорог по улице Фарафонова и Витебского.