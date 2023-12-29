В Кургане отрыли движение по улице Елисеева. Фото

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Светофоры. Дорожное движение. Курган, пробка, движение, улица станционная, трасса, автомобили
Протяженность новой дороги в Кургане по ул. Елисеева — 1,6 км Фото:

В Кургане открыто движение по построенной дороге по улице Елисеева. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)», который принял участие в открытии объекта.

«Открыли для движения вновь построенную дорогу по улице Елисеева. Протяженность 1,6 километра, четыре полосы, освещение, знаки, светофоры. Очередной подарок городу, региону и людям накануне Нового года», — написал Шумков.

Глава региона отметил, что подрядчик на торжественной церемонии открытия дороги утроил салют. В 2024 году планируется строительство дороги по улице Алексеева, участка улицы Первомайской. Продолжат строительство дорог по улице Фарафонова и Витебского.

В Кургане открыли построенную дорогу по улице Елисеева
В Кургане открыли построенную дорогу по улице Елисеева
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В Кургане открыто движение по построенной дороге по улице Елисеева. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)», который принял участие в открытии объекта. «Открыли для движения вновь построенную дорогу по улице Елисеева. Протяженность 1,6 километра, четыре полосы, освещение, знаки, светофоры. Очередной подарок городу, региону и людям накануне Нового года», — написал Шумков. Глава региона отметил, что подрядчик на торжественной церемонии открытия дороги утроил салют. В 2024 году планируется строительство дороги по улице Алексеева, участка улицы Первомайской. Продолжат строительство дорог по улице Фарафонова и Витебского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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