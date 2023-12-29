В Кургане отрыли движение по улице Елисеева. Фото

29 декабря 2023 в 19:26 Размер текста - 17 +

Протяженность новой дороги в Кургане по ул. Елисеева — 1,6 км Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане открыто движение по построенной дороге по улице Елисеева. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)», который принял участие в открытии объекта. «Открыли для движения вновь построенную дорогу по улице Елисеева. Протяженность 1,6 километра, четыре полосы, освещение, знаки, светофоры. Очередной подарок городу, региону и людям накануне Нового года», — написал Шумков. Глава региона отметил, что подрядчик на торжественной церемонии открытия дороги утроил салют. В 2024 году планируется строительство дороги по улице Алексеева, участка улицы Первомайской. Продолжат строительство дорог по улице Фарафонова и Витебского. В Кургане открыли построенную дорогу по улице Елисеева Фото: telergam-канал Вадима Шумкова, https://web.telegram.org/k/#@silavpravdevshumkov Фото: telergam-канал Вадима Шумкова, https://web.telegram.org/k/#@silavpravdevshumkov Фото: telergam-канал Вадима Шумкова, https://web.telegram.org/k/#@silavpravdevshumkov

В Кургане открыто движение по построенной дороге по улице Елисеева. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)», который принял участие в открытии объекта. «Открыли для движения вновь построенную дорогу по улице Елисеева. Протяженность 1,6 километра, четыре полосы, освещение, знаки, светофоры. Очередной подарок городу, региону и людям накануне Нового года», — написал Шумков. Глава региона отметил, что подрядчик на торжественной церемонии открытия дороги утроил салют. В 2024 году планируется строительство дороги по улице Алексеева, участка улицы Первомайской. Продолжат строительство дорог по улице Фарафонова и Витебского.