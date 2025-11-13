Глава курганского спортуправления Моторин признался, что помогает ему весь день быть бодрым

Начальник курганского спортуправления заряжается бодростью в спортзале по утрам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальник управления по физической культуре и спорту Курганской области Сергей Моторин признался, что ему помогает сохранять бодрость в течение всего рабочего дня. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Спорт мне очень помогает быть дисциплинированным, хорошо себя чувствовать, быть энергичным и достигать тех целей и задач, которые стоят перед нашим управлением. Каждое свое утро я начинаю в спортивном зале, где мы с ребятами заряжаемся и выходим уже энергичными, бодрыми и готовыми выполнять все поставленные задачи», — сообщил Сергей Моторин в группе регионального спортуправления в соцсети «ВКонтакте».

Он также отметил, что всю жизнь увлекается спортом. Его любимый с детства вид спорта — спортивное ориентирование, которым он занимается до сих пор, выступая на соревнованиях в своей возрастной категории. Главе спортуправления нравятся и игровые виды спорта — волейбол, футбол, баскетбол. Он призвал заниматься физкультурой всех курганцев.

