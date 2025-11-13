В Курганской области зафиксирован дефицит осадков в октябре

Курганская область получила лишь 60% месячной нормы осадков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в октябре выпало лишь 60% от месячной нормы осадков. Это значительно меньше, чем в южных регионах России, где зафиксирован избыток влаги. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На Урале, в Свердловской, Челябинской, Курганской областях — выпало лишь 60% от нормы осадков. На севере европейской России, в Ленинградской и Новгородской областях, также отмечался дефицит влаги в октябре — 55-60% от нормы», — сообщил Вильфанд ТАСС.

Избыток осадков в октябре наблюдался в южных регионах Центрального федерального округа и в Южном федеральном округе. В Орловской области выпало 175% месячной нормы, в Краснодарском крае — 160%, в Ростовской области — 200%, что помогло бороться с засушливостью и улучшило условия для озимых культур.

