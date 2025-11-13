Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Спорт

Тюменские хоккейные болельщики завершили конфликт с фанатом из Кургана

Тюменские болельщики прислали мерч фанату из Кургана, не попавшему на матч
13 ноября 2025 в 10:47
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Конфликт произошел 19 октября 2025 года

Конфликт произошел 19 октября 2025 года

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Тюменские хоккейные болельщики извинились перед коллегой из Кургана, которого не пропустили на матч между «Рубином» и «Зауральем» в областной столице. Об этом тюменцы написали в своей группе болельщиков.

«Болельщик курганского „Зауралья“, которого не пустили на матч 19 октября, получил от нашей группы небольшой подарок. Он поблагодарил тюменских болельщиков», — отмечено в сообществе «ХК „Рубин“ — Группа болельщиков».

Мужчине из Кургана тюменцы подарили книгу с историей хоккейной команды «Рубин», брендированную шапку и шайбу. Напомним, что инцидент произошел в середине октября во время хоккейного матча между тюменским «Рубином» и курганским «Зауральем». Несмотря на то, что на игру в Тюмень специально приехали гости из Кургана, служба безопасности не допустила на трибуны одного из болельщиков. Как заявлялось, причина этому — алкогольное опьянение болельщика. 

Материал из сюжета:

Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал