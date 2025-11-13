Тюменские хоккейные болельщики завершили конфликт с фанатом из Кургана
Конфликт произошел 19 октября 2025 года
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Тюменские хоккейные болельщики извинились перед коллегой из Кургана, которого не пропустили на матч между «Рубином» и «Зауральем» в областной столице. Об этом тюменцы написали в своей группе болельщиков.
«Болельщик курганского „Зауралья“, которого не пустили на матч 19 октября, получил от нашей группы небольшой подарок. Он поблагодарил тюменских болельщиков», — отмечено в сообществе «ХК „Рубин“ — Группа болельщиков».
Мужчине из Кургана тюменцы подарили книгу с историей хоккейной команды «Рубин», брендированную шапку и шайбу. Напомним, что инцидент произошел в середине октября во время хоккейного матча между тюменским «Рубином» и курганским «Зауральем». Несмотря на то, что на игру в Тюмень специально приехали гости из Кургана, служба безопасности не допустила на трибуны одного из болельщиков. Как заявлялось, причина этому — алкогольное опьянение болельщика.
