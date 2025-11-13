Опытный курганский промышленник Попов стал владельцем юридической фирмы

Экс-руководитель ШААЗа Андрей Попов стал учредителем юридической фирмы в Шадринске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Опытный курганский топ-менеджер и промышленник Андрей Попов стал владельцем юридической компании в Шадринске. Об этом сообщается в Едином реестре юридических лиц.

«Попов Андрей Николаевич. Учредитель: ООО „Защита и Право“. Ему принадлежит 100% в уставном капитале», — говорится в документе. Компания была создана в 2024 году. До этого учредителем значился его сын Иван Попов.