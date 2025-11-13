В Кургане расширят дорогу при строительстве дублера Чеховского моста

В Кургане завершают проект дублера Чеховского моста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане планируется расширение дороги дублера Чеховского путепровода, который должен связать центральную часть города с Заозерным районом. Сама конструкция сейчас находится на стадии проектирования. О расширении сообщил заместитель губернатора Курганской области Иван Ситников во время прямого эфира у регионального ЦУРа.

«Дублер Чеховского находится на стадии проектирования. Планируется расширение дороги до 4,3 км на участке от Голикова до Ушакова. Проектировщики сейчас готовятся к государственной экспертизе. После одобрения будет проводиться конкурс на выбор подрядной организации», — говорится в сообщении городских властей.

Помимо самого дублера, планируется построить транспортную развязку на Заозерный и расширить улицу Мостостроителей, что значительно повысит пропускную способность дорожной сети в этой части города.

