В Кургане расширят дорогу при строительстве дублера Чеховского моста

13 ноября 2025 в 10:59
В Кургане завершают проект дублера Чеховского моста

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане планируется расширение дороги дублера Чеховского путепровода, который должен связать центральную часть города с Заозерным районом. Сама конструкция сейчас находится на стадии проектирования. О расширении сообщил заместитель губернатора Курганской области Иван Ситников во время прямого эфира у регионального ЦУРа. 

«Дублер Чеховского находится на стадии проектирования. Планируется расширение дороги до 4,3 км на участке от Голикова до Ушакова. Проектировщики сейчас готовятся к государственной экспертизе. После одобрения будет проводиться конкурс на выбор подрядной организации», — говорится в сообщении городских властей.

Помимо самого дублера, планируется построить транспортную развязку на Заозерный и расширить улицу Мостостроителей, что значительно повысит пропускную способность дорожной сети в этой части города.

Строительство дублера оценивается примерно в 6 млрд рублей, работы могут начаться после прохождения государственной экспертизы в конце 2025 года, реализация проекта займет около трех лет. Эти меры направлены на снижение транспортных заторов и улучшение связности города для удобства жителей и транспорта в Кургане.

