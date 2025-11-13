В Курганской области дорожает бензин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане и по области продолжает дорожать бензин. Об этом сообщили в Свердловскстате.

«Средние потребительские цены на отдельные товары и их изменение на 10 ноября 2025 года в Курганской области. Бензин автомобильной марки АИ-92 подорожал на 0,16% (средняя цена — 58,78 руб), марки АИ-98 и выше на 0,12% (средняя цена — 83,76 руб), дизельное топливо на 0,83% (средняя цена — 74,02 руб). Подешевел бензин марки АИ-95 на 0,07% (средняя цена — 63,68 руб)», — передает Свердловскстат.

Рост цен на топливо в Курганской области продолжается уже давно. По данным Свердловскстата, если к 5 ноября подешевел только бензин марки АИ-95, а остальные виды топлива продолжили дорожать, то к 10 ноября тенденция сохранилась: АИ-92 и АИ-98 и выше подорожали, а дизельное топливо — еще сильнее, при этом АИ-95 незначительно подешевел.

