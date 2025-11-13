Логотип РИА URA.RU
Мэр Кургана Науменко решил побороться за премию «Служение». Скрин

13 ноября 2025 в 09:52
Курганский мэр поборется за премию

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэр Кургана Антон Науменко и власти округов решили побороться за премию «Служение». Регистрация на премию завершается 21 ноября. Об этом сообщается в паблике департамента информационных технологий Курганской области во «ВКонтакте».

Так выглядит карточка мэра Науменко

Фото: ВКонтакте Департамент информационных технологий

«Глава города Кургана Антон Науменко. Номинация: „Развитие территории — благополучие жителей“. Проект: „Комплексный подход к развитию Заозерного микрорайона“», — написано в карточке.

Кроме того, среди номинантов главный специалист управления образования Катайского округа Наталья Беляева (отмечена в двух номинациях), эксперт отдела строительства Далматовского округа Дарья Телякова, замглавы Шадринского округа по экономике и финансам Сергей Сартасов, замглавы Белозерского округа Мария Бурнашова и и.о. директора МБУДО «Петуховский дом творчества» Наталья Григорова.

Премия «Служение» учреждена президентом России Владимиром Путиным для того, чтобы отметить тех, кто вносит особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Премия вручается тем, кто вносит особый вклад в развитие муниципалитетов и улучшение качества жизни граждан. В прошлом году на премию поступило более 41 тысячи заявок из 89 регионов, а в этом году уже поступило более 15 тысяч заявок, среди лидеров по участию — регионы Донбасса и Новороссии, а также несколько областей и краев России. Регистрация на премию завершается 21 ноября.

