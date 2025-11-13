Почему дело о жестоких убийствах прошлого века против курганца Фоминых не закрыли за давностью лет

Судебная биография зека Олега Фоминых, которых обвиняют в убийствах в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Неоднократно судимый курганец Олег Фоминых предстал перед судом по делу о серии жестоких убийств, которые случились в городе в прошлом веке. Судебный процесс только начался, подсудимый свою вину не признал по всем трем эпизодам жестокого убийства людей. В суде он заявил, что дело об убийстве 1998 года было закрыто. Что имел в виду обвиняемый и почему он может пожизненно остаться в заключении — в материале URA.RU.

За какие преступления уже наказывали Фоминых

Впервые срок за совершенное преступление Фоминых получил в 2010 году. Суд приговорил его к трем годам и пяти месяцам колонии условно. Основание — причинение тяжкого вреда здоровью. В 2012 году мужчина совершил новое преступление, ударив ножом собутыльника у себя дома. Потерпевшему удалось бежать и получить помощь. Суд отправил виновного Фоминых по той же статье в колонию на четыре года и одиннадцать месяцев.

Из колонии курганцу удалось выйти уже в 2014 году, заменив наказание на исправительные работы. Отрабатывать наказание мужчина не захотел, на работу приходил пьяным и прогуливал, поэтому суд вернул его в колонию на оставшийся срок более пяти месяцев. Освободился Фоминых в последний день 2015 года.

Продолжение после рекламы

Уже через восемь месяцев мужчина вновь угодил в СИЗО. Теперь его обвинили в попытке убийства. Во время пьянки со знакомой, он попытался убить женщину лопатой. Получившая два удара по голове, женщина упала без чувств, и Фоминых посчитал ее мертвой. Свидетель вызвала полицию и скорую, силовики задержали мужчину и нашли орудие покушения.

Уже в СИЗО Фоминых заработал новую статью, когда попытался уничтожить вещественные доказательства. Во время ознакомления с делом, он вырвал из него свое чистосердечное признание и частично съел. В итоге, в 2017 году он по совокупности совершенных преступлений был отправлен на девять лет и 11 месяцев в колонию особого режима. Спустя несколько лет Фоминых добился перевода в колонию строгого режима в Нижнем Тагиле. Оттуда его и привезли в СИЗО Кургана, когда начали расследовать дела о жестоких убийствах.

Почему не закрыли дело об убийстве 1998 года

Основой для обвинения Фоминых стало уголовное дело об убийстве женщины в апреле 1998 года в Заозерном поселке. Более четверти века назад Фоминых уже попадал в поле зрения силовиков, когда труп жертвы был найден в канализационном колодце в 3-м микрорайоне. Однако, тогда мужчине удалось убедить следователей в своей непричастности, улик против него обнаружить не смогли. Когда спустя почти 25 лет экспертам удалось найти следы ДНК, зеку предъявили обвинение.

В нем был только один эпизод об убийстве. Суд вынес постановление о закрытии уголовного дела, поскольку с момента совершения преступления прошло более 15 лет. С этим не согласился родственник убитой женщины и подал апелляционную жалобу. Адвокат потерпевшего сообщил суду, что следствие допустило ошибку. Родные жертвы считали, что убийство следует квалифицировать по более тяжкому обвинению, как совершенное с особой жестокостью. На это в прокуратуру была подана жалоба, но суд принял решение закрыть дело до ее рассмотрения.

Апелляционный суд согласился с претензиями участника процесса. Дело вернули на пересмотр в прокуратуру. Так появилось обвинение в совершении убийства с особой жестокостью. Такие дела следователи за давностью срока не имеют права закрывать, его передали в суд. Также следствие присовокупило к обвинению еще два эпизода с жестокими убийствами, якобы совершенными Фоминых еще во времена СССР.

Что грозит заключенному

Обвинения по убийствам во времена Советского Союза Фоминых инкриминируют по статье 102 УК РСФСР (умышленные убийства при отягчающих обстоятельствах, совершенные с особой жестокостью). Преступление 1998 года расценивают как убийство, совершенное с особой жестокостью (п.»д» ч.2 с.105 УК РФ).

Продолжение после рекламы

Наказание по последней статье УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет, либо пожизненным лишением свободы. В особых случаях кодекс допускает смертную казнь. Учитывая «послужной список» зека Фоминых, в случае признания его вины, суд может рассмотреть вопрос о пожизненном заключении.