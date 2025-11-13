Замгубернатора Ситников оценил состояние курганских дорог

В Курганской области проведут несколько масштабных ремонтов дорог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель губернатора Курганской области Иван Ситников оценил состояние дорожной сети в регионе и рассказал о идущих ремонтных работах и планах на 2026 год. Об этом чиновник рассказал во время прямого эфира у ЦУРа Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«Основная проблема дорог Шадринска — дефекты. В этом году отработали улицу Ленина, Герцена. Отработали более 15 км на территории Шадринска. Укрепили обочину и тротуары», — отметил на прямой трансляции Ситников.

Также, со слов замгубернатора, работы ведутся в Шумихинском округе на площадке вокзала и центральной улице Гоголя с укладкой нижнего слоя дороги, которые должны завершиться в 2026 году. В Катайске основное внимание уделяется ремонту центральных улиц. Кроме того, в микрорайоне Заозерный в Кургане планируют завершить ремонт участка дороги на проспекте 1 Мая, а также запланировали ремонт на улице Миронова и продолжение выше указанного проспекта.

