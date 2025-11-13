Появилось видео тройного ДТП у завода в Кургане

Жесткое ДТП произошло в Кургане 12 ноября (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Кургане 12 ноября случилось ДТП с тремя автомобилями на проспекте Машиностроителей. Есть пострадавшие. Видео аварии появилось в tg-канале городской Госавтоинспекции.

«В 17:30 минут, на проспекте Машиностроителей, около дома №17, корпус № 5, водитель, 2001 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21074, двигаясь по проспекту Машиностроителей, от улицы Промышленная, в сторону улицы Химмашевская, по крайне левой полосе, при повороте налево, на зеленый сигнал светофора, не предоставил преимущество встречному автомобилю Lada Granta», — пишут в ГАИ.

После столкновения ВАЗ-21074 отбросило на попутный автомобиль Nissan. В результате аварии водители ВАЗ-21074 и Lada Granta получили травмы и были госпитализированы.