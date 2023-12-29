Правительство изменит закон о денежном довольствии военных

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Репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Челябинск, армия, военные, новобранец, призывник, срочник, строй, солдат
Миноборонырассмотрит изменения ряда законов в 2024 году Фото:

Правительство России намерено изменить законопроект «О денежном довольствии военнослужащих». Планируется внести правки в пункт, касающийся ежегодных выплат для отдыха детей военных. Об этом говорится в перечне законопроектов, запланированных кабмином на 2024 год.

«В июле 2024 года Минобороны РФ представит в правительство законопроект о внесении изменений в ФЗ „О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат“. [Правки будут внесены] в части осуществления ежегодной выплаты денежных средств на проведение оздоровительного отдыха детей военнослужащих», — отмечается в плане правительства. Он опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Выплаты касаются только детей тех военнослужащих, кто получил инвалидность из-за боевой травмы или же погибших. В сентябре 2024 года документ планируется внести в Госдуму.

Помимо этого, Минобороны РФ в марте 2024 года планирует представить в правительство правки законопроекта «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». В июне его внесут в Госдуму. Кроме того, планируется на законодательном уровне снизить нагрузку на исполнителей ОПК, выполняющих госзаказ по обороне.

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Правительство России намерено изменить законопроект «О денежном довольствии военнослужащих». Планируется внести правки в пункт, касающийся ежегодных выплат для отдыха детей военных. Об этом говорится в перечне законопроектов, запланированных кабмином на 2024 год. «В июле 2024 года Минобороны РФ представит в правительство законопроект о внесении изменений в ФЗ „О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат“. [Правки будут внесены] в части осуществления ежегодной выплаты денежных средств на проведение оздоровительного отдыха детей военнослужащих», — отмечается в плане правительства. Он опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Выплаты касаются только детей тех военнослужащих, кто получил инвалидность из-за боевой травмы или же погибших. В сентябре 2024 года документ планируется внести в Госдуму. Помимо этого, Минобороны РФ в марте 2024 года планирует представить в правительство правки законопроекта «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». В июне его внесут в Госдуму. Кроме того, планируется на законодательном уровне снизить нагрузку на исполнителей ОПК, выполняющих госзаказ по обороне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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