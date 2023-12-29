Правительство изменит закон о денежном довольствии военных

Правительство России намерено изменить законопроект «О денежном довольствии военнослужащих». Планируется внести правки в пункт, касающийся ежегодных выплат для отдыха детей военных. Об этом говорится в перечне законопроектов, запланированных кабмином на 2024 год.
«В июле 2024 года Минобороны РФ представит в правительство законопроект о внесении изменений в ФЗ „О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат“. [Правки будут внесены] в части осуществления ежегодной выплаты денежных средств на проведение оздоровительного отдыха детей военнослужащих», — отмечается в плане правительства. Он опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Выплаты касаются только детей тех военнослужащих, кто получил инвалидность из-за боевой травмы или же погибших. В сентябре 2024 года документ планируется внести в Госдуму.
Помимо этого, Минобороны РФ в марте 2024 года планирует представить в правительство правки законопроекта «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». В июне его внесут в Госдуму. Кроме того, планируется на законодательном уровне снизить нагрузку на исполнителей ОПК, выполняющих госзаказ по обороне.
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