ТАСС: работу «Мутабор» могут приостановить на 90 суток

Ранее сотрудники Роспотребнадзора пришли с проверкой в клуб Mutabor
новость из сюжетаБлогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»
Роспотребнадзор обвинил клуб «Мутабор», где ранее прошла голая вечеринка блогера Насти Ивлеевой в нарушении санитарно-эпидемиологических требований, деятельность заведения могут приостановить на 90 суток. Об этом сообщают правоохранительные органы.
Деятельность «Мутабора» могут приостановить на 90 суток. Такое решение вправе принять из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм, передает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.
Ранее в московский ночной клуб «Мутабор» нагрянули с проверкой сотрудники полиции и Роспотребнадзора. После их визита заведение опечатали на месяц, напоминает телеканал 360.
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