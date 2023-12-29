Общество ТАСС: работу «Мутабор» могут приостановить на 90 суток 29 декабря 2023 в 23:40 Размер текста - 17 + Ранее сотрудники Роспотребнадзора пришли с проверкой в клуб Mutabor Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Роспотребнадзор обвинил клуб «Мутабор», где ранее прошла голая вечеринка блогера Насти Ивлеевой в нарушении санитарно-эпидемиологических требований, деятельность заведения могут приостановить на 90 суток. Об этом сообщают правоохранительные органы. Деятельность «Мутабора» могут приостановить на 90 суток. Такое решение вправе принять из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм, передает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы. Ранее в московский ночной клуб «Мутабор» нагрянули с проверкой сотрудники полиции и Роспотребнадзора. После их визита заведение опечатали на месяц, напоминает телеканал 360. Роспотребнадзор обвинил клуб «Мутабор», где ранее прошла голая вечеринка блогера Насти Ивлеевой в нарушении санитарно-эпидемиологических требований, деятельность заведения могут приостановить на 90 суток. Об этом сообщают правоохранительные органы. Деятельность «Мутабора» могут приостановить на 90 суток. Такое решение вправе принять из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм, передает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы. Ранее в московский ночной клуб «Мутабор» нагрянули с проверкой сотрудники полиции и Роспотребнадзора. После их визита заведение опечатали на месяц, напоминает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям