29 декабря 2023

ТАСС: работу «Мутабор» могут приостановить на 90 суток

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прессконференция министра здравоохранения Пермского края. Пермь, роспотребнадзор
Ранее сотрудники Роспотребнадзора пришли с проверкой в клуб Mutabor Фото:
новость из сюжета
Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Роспотребнадзор обвинил клуб «Мутабор», где ранее прошла голая вечеринка блогера Насти Ивлеевой в нарушении санитарно-эпидемиологических требований, деятельность заведения могут приостановить на 90 суток. Об этом сообщают правоохранительные органы.

Деятельность «Мутабора» могут приостановить на 90 суток. Такое решение вправе принять из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм, передает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

Ранее в московский ночной клуб «Мутабор» нагрянули с проверкой сотрудники полиции и Роспотребнадзора. После их визита заведение опечатали на месяц, напоминает телеканал 360.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Роспотребнадзор обвинил клуб «Мутабор», где ранее прошла голая вечеринка блогера Насти Ивлеевой в нарушении санитарно-эпидемиологических требований, деятельность заведения могут приостановить на 90 суток. Об этом сообщают правоохранительные органы. Деятельность «Мутабора» могут приостановить на 90 суток. Такое решение вправе принять из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм, передает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы. Ранее в московский ночной клуб «Мутабор» нагрянули с проверкой сотрудники полиции и Роспотребнадзора. После их визита заведение опечатали на месяц, напоминает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...