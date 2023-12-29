Суд рассмотрит приостановку работы «Мутабора» после «голой вечеринки» Ивлеевой

30 декабря 2023 в 01:00 Размер текста - 17 +

Судебное заседание назначено на 9 января 2024 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Приостановка работы столичного клуба «Мутабор», в котором ранее прошла «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой, будет рассмотрена 9 января Лефортовским судом Москвы. Ночное заведение обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических требований. «В суд поступил материал в отношении ООО „Арт центр“ по статье 6.6. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах: столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению). Заседание назначено на 9 января 2024 года», — передает РИА Новости информацию из суда. После вечеринки Ивлеевой в московский ночной клуб «Мутабор» нагрянули с проверкой сотрудники полиции и Роспотребнадзора. Теперь деятельность заведения могут приостановить на 90 суток. В результате визита Роспотребнадзора клуб опечатали на месяц, сообщает телеканал 360.

Приостановка работы столичного клуба «Мутабор», в котором ранее прошла «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой, будет рассмотрена 9 января Лефортовским судом Москвы. Ночное заведение обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических требований. «В суд поступил материал в отношении ООО „Арт центр“ по статье 6.6. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах: столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению). Заседание назначено на 9 января 2024 года», — передает РИА Новости информацию из суда. После вечеринки Ивлеевой в московский ночной клуб «Мутабор» нагрянули с проверкой сотрудники полиции и Роспотребнадзора. Теперь деятельность заведения могут приостановить на 90 суток. В результате визита Роспотребнадзора клуб опечатали на месяц, сообщает телеканал 360.