29 декабря 2023

Суд рассмотрит приостановку работы «Мутабора» после «голой вечеринки» Ивлеевой

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Избрание Лефортовским районным судом меры пресечения в отношении Сафронова Ивана. Москва, лефортовский районный суд
Судебное заседание назначено на 9 января 2024 года Фото:
новость из сюжета
Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Приостановка работы столичного клуба «Мутабор», в котором ранее прошла «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой, будет рассмотрена 9 января Лефортовским судом Москвы. Ночное заведение обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических требований.

«В суд поступил материал в отношении ООО „Арт центр“ по статье 6.6. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах: столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению). Заседание назначено на 9 января 2024 года», — передает РИА Новости информацию из суда.

После вечеринки Ивлеевой в московский ночной клуб «Мутабор» нагрянули с проверкой сотрудники полиции и Роспотребнадзора. Теперь деятельность заведения могут приостановить на 90 суток. В результате визита Роспотребнадзора клуб опечатали на месяц, сообщает телеканал 360.

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Приостановка работы столичного клуба «Мутабор», в котором ранее прошла «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой, будет рассмотрена 9 января Лефортовским судом Москвы. Ночное заведение обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических требований. «В суд поступил материал в отношении ООО „Арт центр“ по статье 6.6. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах: столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению). Заседание назначено на 9 января 2024 года», — передает РИА Новости информацию из суда. После вечеринки Ивлеевой в московский ночной клуб «Мутабор» нагрянули с проверкой сотрудники полиции и Роспотребнадзора. Теперь деятельность заведения могут приостановить на 90 суток. В результате визита Роспотребнадзора клуб опечатали на месяц, сообщает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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