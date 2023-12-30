Журналиста Павла Лобкова избили в Москве

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Павла Лобкова избили во дворе на Патриарших прудах Фото:

В Москве на Патриарших прудах избили российского журналиста Павла Лобкова. Об этом сообщил сам обозреватель у себя в соцсетях.

«Избили…», — написал Павел Лобков. Он уточнил, что на него напали во дворе на Патриарших прудах.

Павел Лобков работал директором представительства НТВ в Санкт-Петербурге. С 1993 по 2006, а также с 2008 по 2011 занимал должность ведущего и корреспондента в телекомпании НТВ. Также он был ведущим и обозревателем на телеканале «Дождь» (признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом) в периоды с 20012 по 2019 и с 2020 по 2021 годы.

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В Москве на Патриарших прудах избили российского журналиста Павла Лобкова. Об этом сообщил сам обозреватель у себя в соцсетях. «Избили…», — написал Павел Лобков. Он уточнил, что на него напали во дворе на Патриарших прудах. Павел Лобков работал директором представительства НТВ в Санкт-Петербурге. С 1993 по 2006, а также с 2008 по 2011 занимал должность ведущего и корреспондента в телекомпании НТВ. Также он был ведущим и обозревателем на телеканале «Дождь» (признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом) в периоды с 20012 по 2019 и с 2020 по 2021 годы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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