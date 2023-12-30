На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в ДТП погиб ребенок

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В ХМАО в результате ДТП погиб ребенок Фото:

На 596 километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе (ХМАО) из-за ДТП скончался ребенок 2017 года рождения. Об этом сообщило региональная ГИБДД.

«В Нефтеюганском районе произошло ДТП с летальным исходом. <…> В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пассажир „Volvo“ 2017 года рождения получил травмы несовместимые с жизнью», — рассказали в telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Volvo» не учел неблагоприятные погодные условия и дистанцию до впереди движущегося транспортного средства. В результате резкого торможения вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «МАЗ». Действительные причины и обстоятельства устанавливаются.

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На 596 километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе (ХМАО) из-за ДТП скончался ребенок 2017 года рождения. Об этом сообщило региональная ГИБДД. «В Нефтеюганском районе произошло ДТП с летальным исходом. <…> В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пассажир „Volvo“ 2017 года рождения получил травмы несовместимые с жизнью», — рассказали в telegram-канале ведомства. По предварительным данным, водитель автомобиля «Volvo» не учел неблагоприятные погодные условия и дистанцию до впереди движущегося транспортного средства. В результате резкого торможения вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «МАЗ». Действительные причины и обстоятельства устанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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