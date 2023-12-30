На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в ДТП погиб ребенок

30 декабря 2023 в 13:59 Размер текста - 17 +

В ХМАО в результате ДТП погиб ребенок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На 596 километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе (ХМАО) из-за ДТП скончался ребенок 2017 года рождения. Об этом сообщило региональная ГИБДД. «В Нефтеюганском районе произошло ДТП с летальным исходом. <…> В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пассажир „Volvo“ 2017 года рождения получил травмы несовместимые с жизнью», — рассказали в telegram-канале ведомства. По предварительным данным, водитель автомобиля «Volvo» не учел неблагоприятные погодные условия и дистанцию до впереди движущегося транспортного средства. В результате резкого торможения вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «МАЗ». Действительные причины и обстоятельства устанавливаются.

На 596 километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе (ХМАО) из-за ДТП скончался ребенок 2017 года рождения. Об этом сообщило региональная ГИБДД. «В Нефтеюганском районе произошло ДТП с летальным исходом. <…> В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пассажир „Volvo“ 2017 года рождения получил травмы несовместимые с жизнью», — рассказали в telegram-канале ведомства. По предварительным данным, водитель автомобиля «Volvo» не учел неблагоприятные погодные условия и дистанцию до впереди движущегося транспортного средства. В результате резкого торможения вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «МАЗ». Действительные причины и обстоятельства устанавливаются.