Хоккеисты юношеской команды погибли в ДТП в Вологодской области

30 декабря 2023 в 23:25 Размер текста - 17 +

Хоккеисты юношеской команды погибли в ДТП в Вологодской области (архивное фото) Фото: Алексей Казанцев © URA.RU Хоккеисты 12-13 лет юношеской команды «Чайка» попали в смертельное ДТП. Об этом сообщает Федерация хоккея Вологодской области. «Хоккеисты команды „Чайка“ погибли в результате ДТП», — передает сообщение Федерации хоккея Вологодской области РИА Новости. Максим и Артем были 2010 и 2011 года рождения. Со слов представителя Вологодской федерации хоккея, следствие предполагает, что автомобиль занесло из-за колеи при неудачном перестроении. Рассматривается версия, что водитель на четырехполосной дороге не должен был выезжать на встречную полосу.

Хоккеисты 12-13 лет юношеской команды «Чайка» попали в смертельное ДТП. Об этом сообщает Федерация хоккея Вологодской области. «Хоккеисты команды „Чайка“ погибли в результате ДТП», — передает сообщение Федерации хоккея Вологодской области РИА Новости. Максим и Артем были 2010 и 2011 года рождения. Со слов представителя Вологодской федерации хоккея, следствие предполагает, что автомобиль занесло из-за колеи при неудачном перестроении. Рассматривается версия, что водитель на четырехполосной дороге не должен был выезжать на встречную полосу.