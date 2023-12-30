Хоккеисты юношеской команды погибли в ДТП в Вологодской области

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ДТП Челябинск - Златоуст
Хоккеисты юношеской команды погибли в ДТП в Вологодской области (архивное фото) Фото:

Хоккеисты 12-13 лет юношеской команды «Чайка» попали в смертельное ДТП. Об этом сообщает Федерация хоккея Вологодской области.

«Хоккеисты команды „Чайка“ погибли в результате ДТП», — передает сообщение Федерации хоккея Вологодской области РИА Новости. Максим и Артем были 2010 и 2011 года рождения.

Со слов представителя Вологодской федерации хоккея, следствие предполагает, что автомобиль занесло из-за колеи при неудачном перестроении. Рассматривается версия, что водитель на четырехполосной дороге не должен был выезжать на встречную полосу.

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Хоккеисты 12-13 лет юношеской команды «Чайка» попали в смертельное ДТП. Об этом сообщает Федерация хоккея Вологодской области. «Хоккеисты команды „Чайка“ погибли в результате ДТП», — передает сообщение Федерации хоккея Вологодской области РИА Новости. Максим и Артем были 2010 и 2011 года рождения. Со слов представителя Вологодской федерации хоккея, следствие предполагает, что автомобиль занесло из-за колеи при неудачном перестроении. Рассматривается версия, что водитель на четырехполосной дороге не должен был выезжать на встречную полосу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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