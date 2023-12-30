Хоккеисты юношеской команды погибли в ДТП в Вологодской области (архивное фото)
Хоккеисты 12-13 лет юношеской команды «Чайка» попали в смертельное ДТП. Об этом сообщает Федерация хоккея Вологодской области.
«Хоккеисты команды „Чайка“ погибли в результате ДТП», — передает сообщение Федерации хоккея Вологодской области РИА Новости. Максим и Артем были 2010 и 2011 года рождения.
Со слов представителя Вологодской федерации хоккея, следствие предполагает, что автомобиль занесло из-за колеи при неудачном перестроении. Рассматривается версия, что водитель на четырехполосной дороге не должен был выезжать на встречную полосу.
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