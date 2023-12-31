Власти Шадринска снизили расходы на культуру из-за оптимизации

01 января 2024 в 04:27 Размер текста - 17 +

Оптимизация ставок сотрудников соцучреждений помогла мэрии Шадринска сократить расходы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В бюджете Шадринска (Курганская область) снизились расходы на культуру и кинематографию из-за оптимизации ставок сотрудников. Об этом сообщили в ответе на редакционный запрос URA.RU представители финансового отдела мэрии. «В Шадринске по статье бюджета „Культура и кинематография“ на 2024 год расходы снизились на 5 млн 853 тысячи рублей по сравнению с 2023 годом. Снижение финансирования объясняется переводом 22 ставок работников обслуживающего персонала из штата учреждений культуры в центр по обслуживанию муниципальных учреждений культуры», — указано в ответе. В ответе говорится о том, что в бюджете Шадринска на 2024 год расходы на социальную сферу в целом увеличены на 348 млн рублей по сравнению с 2023 годом. Представители финотдела уточнили, что в течение года в бюджет могут вноситься поправки, связанные с дополнительным финансированием статей социальных расходов. Депутат Шадринской городской думы Александр Бухаров высказал опасения из-за того, что в бюджете снизились расходы на спорт и культуру. Он добавил, что не поддержал принятие бюджета, поскольку считает его антисоциальным. Бухаров подчеркнул, что уже готовит депутатское обращение по проблеме на имя губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

В бюджете Шадринска (Курганская область) снизились расходы на культуру и кинематографию из-за оптимизации ставок сотрудников. Об этом сообщили в ответе на редакционный запрос URA.RU представители финансового отдела мэрии. «В Шадринске по статье бюджета „Культура и кинематография“ на 2024 год расходы снизились на 5 млн 853 тысячи рублей по сравнению с 2023 годом. Снижение финансирования объясняется переводом 22 ставок работников обслуживающего персонала из штата учреждений культуры в центр по обслуживанию муниципальных учреждений культуры», — указано в ответе. В ответе говорится о том, что в бюджете Шадринска на 2024 год расходы на социальную сферу в целом увеличены на 348 млн рублей по сравнению с 2023 годом. Представители финотдела уточнили, что в течение года в бюджет могут вноситься поправки, связанные с дополнительным финансированием статей социальных расходов. Депутат Шадринской городской думы Александр Бухаров высказал опасения из-за того, что в бюджете снизились расходы на спорт и культуру. Он добавил, что не поддержал принятие бюджета, поскольку считает его антисоциальным. Бухаров подчеркнул, что уже готовит депутатское обращение по проблеме на имя губернатора Курганской области Вадима Шумкова.