31 декабря 2023
30 декабря 2023

Власти Шадринска снизили расходы на культуру из-за оптимизации

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Курганской области Шумкова Вадима в Шадринск, шумков вадим, администрация города шадринска
Оптимизация ставок сотрудников соцучреждений помогла мэрии Шадринска сократить расходы Фото:

В бюджете Шадринска (Курганская область) снизились расходы на культуру и кинематографию из-за оптимизации ставок сотрудников. Об этом сообщили в ответе на редакционный запрос URA.RU представители финансового отдела мэрии.

«В Шадринске по статье бюджета „Культура и кинематография“ на 2024 год расходы снизились на 5 млн 853 тысячи рублей по сравнению с 2023 годом. Снижение финансирования объясняется переводом 22 ставок работников обслуживающего персонала из штата учреждений культуры в центр по обслуживанию муниципальных учреждений культуры», — указано в ответе.

В ответе говорится о том, что в бюджете Шадринска на 2024 год расходы на социальную сферу в целом увеличены на 348 млн рублей по сравнению с 2023 годом. Представители финотдела уточнили, что в течение года в бюджет могут вноситься поправки, связанные с дополнительным финансированием статей социальных расходов.

Депутат Шадринской городской думы Александр Бухаров высказал опасения из-за того, что в бюджете снизились расходы на спорт и культуру. Он добавил, что не поддержал принятие бюджета, поскольку считает его антисоциальным. Бухаров подчеркнул, что уже готовит депутатское обращение по проблеме на имя губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

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В бюджете Шадринска (Курганская область) снизились расходы на культуру и кинематографию из-за оптимизации ставок сотрудников. Об этом сообщили в ответе на редакционный запрос URA.RU представители финансового отдела мэрии. «В Шадринске по статье бюджета „Культура и кинематография“ на 2024 год расходы снизились на 5 млн 853 тысячи рублей по сравнению с 2023 годом. Снижение финансирования объясняется переводом 22 ставок работников обслуживающего персонала из штата учреждений культуры в центр по обслуживанию муниципальных учреждений культуры», — указано в ответе. В ответе говорится о том, что в бюджете Шадринска на 2024 год расходы на социальную сферу в целом увеличены на 348 млн рублей по сравнению с 2023 годом. Представители финотдела уточнили, что в течение года в бюджет могут вноситься поправки, связанные с дополнительным финансированием статей социальных расходов. Депутат Шадринской городской думы Александр Бухаров высказал опасения из-за того, что в бюджете снизились расходы на спорт и культуру. Он добавил, что не поддержал принятие бюджета, поскольку считает его антисоциальным. Бухаров подчеркнул, что уже готовит депутатское обращение по проблеме на имя губернатора Курганской области Вадима Шумкова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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