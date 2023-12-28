Депутат Бухаров выразил беспокойство из-за сокращения бюджета Шадринска на спорт

29 декабря 2023 в 02:57 Размер текста - 17 +

В Шадринске урезали финансирование спорта и физкультуры Фото: Илья Московец © URA.RU Шадринская городская дума приняла 28 декабря бюджет на 2024 год, в котором сокращены расходы на спорт и физкультуру. Об этом URA.RU рассказал депутат гордумы Александр Бухаров. «В Шадринске расходы бюджета на физкультуру и спорт сокращены почти на 2 миллиона рублей. Финансирование по статье „Культура, кинематография“ урезано по сравнению с 2023 годом более чем на 20 миллионов рублей. Расходы на соцполитику сократятся более чем на 8,5 миллионов рублей», — сообщил Бухаров. Бухаров высказал опасение, что из-за такого бюджета могут закрыться учреждения культуры и спорта, так как денег на их содержание просто не хватит. Он добавил, что не поддержал принятие бюджета, поскольку считает его антисоциальным. Бухаров подчеркнул, что уже готовит депутатское обращение по проблеме на имя губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации председателю Шадринской городской думы. Ответ ожидается. Ранее депутаты Шадринской гордумы поддержали решение выдать мэру города по итогам работы в 2023 году премию в размере 517 тысяч рублей. Против проголосовал только один депутат.

Шадринская городская дума приняла 28 декабря бюджет на 2024 год, в котором сокращены расходы на спорт и физкультуру. Об этом URA.RU рассказал депутат гордумы Александр Бухаров. «В Шадринске расходы бюджета на физкультуру и спорт сокращены почти на 2 миллиона рублей. Финансирование по статье „Культура, кинематография“ урезано по сравнению с 2023 годом более чем на 20 миллионов рублей. Расходы на соцполитику сократятся более чем на 8,5 миллионов рублей», — сообщил Бухаров. Бухаров высказал опасение, что из-за такого бюджета могут закрыться учреждения культуры и спорта, так как денег на их содержание просто не хватит. Он добавил, что не поддержал принятие бюджета, поскольку считает его антисоциальным. Бухаров подчеркнул, что уже готовит депутатское обращение по проблеме на имя губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации председателю Шадринской городской думы. Ответ ожидается. Ранее депутаты Шадринской гордумы поддержали решение выдать мэру города по итогам работы в 2023 году премию в размере 517 тысяч рублей. Против проголосовал только один депутат.