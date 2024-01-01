Путин назвал удары по Белгороду террористическим актом

То, что произошло в Белгороде, — это террористический акт. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО в госпитале имени Вишневского
«Здесь камера работает, я бы определенный жест показал, но вы и так понимаете: произошедшее в Белгороде — это террористический акт. ВСУ ударили из РСЗО, что это такое вы знаете. Это оружие неизбирательное. <…> [Ударили] целенаправленно по гражданскому населению. Мы тоже можем ударить по площадям и в Киеве и в любом другом городе. <…> Но надо ударять по военным объектам», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир встречи идет на телеканале «Россия 24».
Он отметил, что у него внутри «все кипит» на фоне ударов ВСУ по Белгороду, но Россия не должна бить в ответ по местам с мирным населением Украины. «Там дети гуляют, мамочки с колясками», — подчеркнул президент.
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