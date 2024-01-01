К духовной столице Урала перед Рождеством запустили дополнительные электрички

От Екатеринбурга до Верхотурья — духовной столицы Урала — перед Рождеством начнут курсировать две дополнительные электрички. Это сделано для того, чтобы путешественники смогли ознакомиться с достопримечательностями города, сообщили URA.RU в свердловском департаменте информационной политики (ДИП).
«Свердловская железная дорога с 3 января запускает в Верхотурье дополнительную пару скоростных пригородных электропоездов. Они будут курсировать в выходные и праздничные дни. В новогодние каникулы, с 3 по 8 января, рейсы будут выполняться каждый день», — объяснили в ДИПе.
Расписание новых поездов составлено так, чтобы пассажиры могли провести в Верхотурье день, а вечером вернуться в Екатеринбург. У путешественников будет более шести часов для знакомства с достопримечательностями города в формате тура выходного дня.
Верхотурье называют духовной столицей Урала. В этом самом старом городке Свердловской области находится очень много церквей, монастырей и святых мест. Традиционно в православные праздники в Верхотурье стекаются туристы и паломники из разных городов страны.
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