К духовной столице Урала перед Рождеством запустили дополнительные электрички

Из Екатеринбурга до Верхотурья с 3 января запустят дополнительные электрички

02 января 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

Из Екатеринбурга в Верхотурье можно будет уехать ранним утром, а вечером вернуться Фото: Александр Мамаев © URA.RU От Екатеринбурга до Верхотурья — духовной столицы Урала — перед Рождеством начнут курсировать две дополнительные электрички. Это сделано для того, чтобы путешественники смогли ознакомиться с достопримечательностями города, сообщили URA.RU в свердловском департаменте информационной политики (ДИП). «Свердловская железная дорога с 3 января запускает в Верхотурье дополнительную пару скоростных пригородных электропоездов. Они будут курсировать в выходные и праздничные дни. В новогодние каникулы, с 3 по 8 января, рейсы будут выполняться каждый день», — объяснили в ДИПе. Расписание новых поездов составлено так, чтобы пассажиры могли провести в Верхотурье день, а вечером вернуться в Екатеринбург. У путешественников будет более шести часов для знакомства с достопримечательностями города в формате тура выходного дня. Верхотурье называют духовной столицей Урала. В этом самом старом городке Свердловской области находится очень много церквей, монастырей и святых мест. Традиционно в православные праздники в Верхотурье стекаются туристы и паломники из разных городов страны.

От Екатеринбурга до Верхотурья — духовной столицы Урала — перед Рождеством начнут курсировать две дополнительные электрички. Это сделано для того, чтобы путешественники смогли ознакомиться с достопримечательностями города, сообщили URA.RU в свердловском департаменте информационной политики (ДИП). «Свердловская железная дорога с 3 января запускает в Верхотурье дополнительную пару скоростных пригородных электропоездов. Они будут курсировать в выходные и праздничные дни. В новогодние каникулы, с 3 по 8 января, рейсы будут выполняться каждый день», — объяснили в ДИПе. Расписание новых поездов составлено так, чтобы пассажиры могли провести в Верхотурье день, а вечером вернуться в Екатеринбург. У путешественников будет более шести часов для знакомства с достопримечательностями города в формате тура выходного дня. Верхотурье называют духовной столицей Урала. В этом самом старом городке Свердловской области находится очень много церквей, монастырей и святых мест. Традиционно в православные праздники в Верхотурье стекаются туристы и паломники из разных городов страны.