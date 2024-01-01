01 января 2024

К духовной столице Урала перед Рождеством запустили дополнительные электрички

Из Екатеринбурга до Верхотурья с 3 января запустят дополнительные электрички
© Служба новостей «URA.RU»
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Крещенские купания. Губернатор и Ко. Верхотурье, храм, церковь, верхотурье, собор, монастырь, гибдд, дпс
Из Екатеринбурга в Верхотурье можно будет уехать ранним утром, а вечером вернуться Фото:

От Екатеринбурга до Верхотурья — духовной столицы Урала — перед Рождеством начнут курсировать две дополнительные электрички. Это сделано для того, чтобы путешественники смогли ознакомиться с достопримечательностями города, сообщили URA.RU в свердловском департаменте информационной политики (ДИП).

«Свердловская железная дорога с 3 января запускает в Верхотурье дополнительную пару скоростных пригородных электропоездов. Они будут курсировать в выходные и праздничные дни. В новогодние каникулы, с 3 по 8 января, рейсы будут выполняться каждый день», — объяснили в ДИПе.

Расписание новых поездов составлено так, чтобы пассажиры могли провести в Верхотурье день, а вечером вернуться в Екатеринбург. У путешественников будет более шести часов для знакомства с достопримечательностями города в формате тура выходного дня.

Верхотурье называют духовной столицей Урала. В этом самом старом городке Свердловской области находится очень много церквей, монастырей и святых мест. Традиционно в православные праздники в Верхотурье стекаются туристы и паломники из разных городов страны.

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От Екатеринбурга до Верхотурья — духовной столицы Урала — перед Рождеством начнут курсировать две дополнительные электрички. Это сделано для того, чтобы путешественники смогли ознакомиться с достопримечательностями города, сообщили URA.RU в свердловском департаменте информационной политики (ДИП). «Свердловская железная дорога с 3 января запускает в Верхотурье дополнительную пару скоростных пригородных электропоездов. Они будут курсировать в выходные и праздничные дни. В новогодние каникулы, с 3 по 8 января, рейсы будут выполняться каждый день», — объяснили в ДИПе. Расписание новых поездов составлено так, чтобы пассажиры могли провести в Верхотурье день, а вечером вернуться в Екатеринбург. У путешественников будет более шести часов для знакомства с достопримечательностями города в формате тура выходного дня. Верхотурье называют духовной столицей Урала. В этом самом старом городке Свердловской области находится очень много церквей, монастырей и святых мест. Традиционно в православные праздники в Верхотурье стекаются туристы и паломники из разных городов страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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