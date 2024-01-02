Гладков сообщил о пострадавшем в результате взрыва в Белгороде

Гладков: при обстреле Белгорода 2 января ранен один человек
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгороде от ракетной атаки пострадал мирный житель Фото:

В результате ракетной атаки ВСУ на Белгород пострадал один мирный житель. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, есть один пострадавший — у мужчины осколочные ранения верхних и нижних конечностей. <…> Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавший житель города находится в тяжелом состоянии. На месте работают аварийные службы.

Гладков также уточнил, что всего было сбито четыре воздушные цели. В настоящий момент информация по разрушениям от ракетной атаки уточняется.

Ранее губернатор области объявлял о работе сирены ракетного реагирования в городе. Тогда он призывал жителей спускаться в укрытия.

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В результате ракетной атаки ВСУ на Белгород пострадал один мирный житель. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. «По предварительным данным, есть один пострадавший — у мужчины осколочные ранения верхних и нижних конечностей. <…> Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавший житель города находится в тяжелом состоянии. На месте работают аварийные службы. Гладков также уточнил, что всего было сбито четыре воздушные цели. В настоящий момент информация по разрушениям от ракетной атаки уточняется. Ранее губернатор области объявлял о работе сирены ракетного реагирования в городе. Тогда он призывал жителей спускаться в укрытия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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