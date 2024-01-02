Гладков сообщил о пострадавшем в результате взрыва в Белгороде

В результате ракетной атаки ВСУ на Белгород пострадал один мирный житель. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«По предварительным данным, есть один пострадавший — у мужчины осколочные ранения верхних и нижних конечностей. <…> Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавший житель города находится в тяжелом состоянии. На месте работают аварийные службы.
Гладков также уточнил, что всего было сбито четыре воздушные цели. В настоящий момент информация по разрушениям от ракетной атаки уточняется.
Ранее губернатор области объявлял о работе сирены ракетного реагирования в городе. Тогда он призывал жителей спускаться в укрытия.
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