02 января 2024
01 января 2024

Росгвардейцы поздравили с Новым годом семью погибшего на Кавказе курганца

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка «Безопасный Урал». Екатеринбург, автомат, оружие, силовик, чп, росгвардия, росгвардеец
Росгвардейцы поздравили семью погибшего бойца с новогодними праздниками Фото:

Представители Росгвардии в канун Нового года навестили семью погибшего на территории Северного Кавказа коллеги Алексея Перминова из села Романовского Курганской области. Силовики передали подарки и новогодние поздравления, сообщила пресс-служба ведомства.

«Председатель реготделения ветеранской организации войск правопорядка Алексей Шумков и офицер подразделения вневедомственной охраны территориального управления Росгвардии, капитан полиции Павел Тимофеев посетили маму младшего сержанта Алексея Перминова и поздравили ее с новогодними праздниками. Сын женщины погиб в бою на Северном Кавказе в 1995 году», — написано на сайте силового ведомства.

Маме бойца подарили сборник «Живы в памяти», в который вошли документальные очерки о воинах правопорядка, павших на боевом посту. Женщину поздравили с Новым годом и Рождеством, пожелали крепкого здоровья и вручили подарки от ведомства.

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Представители Росгвардии в канун Нового года навестили семью погибшего на территории Северного Кавказа коллеги Алексея Перминова из села Романовского Курганской области. Силовики передали подарки и новогодние поздравления, сообщила пресс-служба ведомства. «Председатель реготделения ветеранской организации войск правопорядка Алексей Шумков и офицер подразделения вневедомственной охраны территориального управления Росгвардии, капитан полиции Павел Тимофеев посетили маму младшего сержанта Алексея Перминова и поздравили ее с новогодними праздниками. Сын женщины погиб в бою на Северном Кавказе в 1995 году», — написано на сайте силового ведомства. Маме бойца подарили сборник «Живы в памяти», в который вошли документальные очерки о воинах правопорядка, павших на боевом посту. Женщину поздравили с Новым годом и Рождеством, пожелали крепкого здоровья и вручили подарки от ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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