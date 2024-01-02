Росгвардейцы поздравили с Новым годом семью погибшего на Кавказе курганца

Представители Росгвардии в канун Нового года навестили семью погибшего на территории Северного Кавказа коллеги Алексея Перминова из села Романовского Курганской области. Силовики передали подарки и новогодние поздравления, сообщила пресс-служба ведомства.
«Председатель реготделения ветеранской организации войск правопорядка Алексей Шумков и офицер подразделения вневедомственной охраны территориального управления Росгвардии, капитан полиции Павел Тимофеев посетили маму младшего сержанта Алексея Перминова и поздравили ее с новогодними праздниками. Сын женщины погиб в бою на Северном Кавказе в 1995 году», — написано на сайте силового ведомства.
Маме бойца подарили сборник «Живы в памяти», в который вошли документальные очерки о воинах правопорядка, павших на боевом посту. Женщину поздравили с Новым годом и Рождеством, пожелали крепкого здоровья и вручили подарки от ведомства.
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