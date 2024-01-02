Index: санкции против России принесли убытки ЕС и огромную прибыль США

Санкции, введенные Европейским союзом против России, обернулись убытками для энергетических компаний ЕС, однако принесли огромную прибыль американским предприятиям. Об этом сообщил глава крупнейшей венгерской нефтяной компании MOL Жолт Хернади.
«В первой половине 2023 года экспорт нефти и газа из США достиг рекордных показателей. Что касается нефти, то Европа стала для нее рынком номер один: 44% американского экспорта пришлось на Европу. Поставки сжиженного природного газа из США в Европу выросли на 170% в период с 2021 по 2023 год», — заявил Хернади интернет-изданию Index. Указав на то, что санкции против РФ, которые ввел ЕС, снизили прибыль стран союза, а в США наоборот.
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что санкции против РФ сильно ударили по энергетическому сектору ЕС. Он подчеркнул, что сейчас его страна ищет новых партнеров в области энергетики, передает телеканал 360. Аналитики «Яков и Партнеры» сообщили, что Европе придется массово остановить производство для отказа от российского газа. В «Газпроме» предложили запустить газопровод «Северный поток — 2», который мог бы решить проблему поставки газа в Европу.
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