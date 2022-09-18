Аналитики разрушили план Европы по отказу от российского газа

Аналитики «Яков и Партнеры»: Европе придется остановить производство, чтобы отказаться от газа из РФ

19 сентября 2022 в 03:32 Размер текста - 17 +

Европа не сможет отказаться от газа из РФ, не урезав производство на два года, считают аналитики «Яков и Партнеры» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе У Европы не получится отказаться от поставок российского газа в ближайшие пару лет без массовой приостановки производства. Об этом говорится в исследовании экспертов компании «Яков и Партнеры» (бывшая McKinsey & Company). По мнению аналитиков, у Европы нет возможности отказаться от российского газа в 2022—2023 годах, если компании не урежут его потребление на дополнительные 7-12 млрд кубометров, что возможно при полной или частичной остановке производственный отраслей, передают «Ведомости». Отмечается, что дефицит голубого топлива может возрасти до 20-30 млрд кубометров, если грядущая зима будет холодной и долгой. Эксперты подчеркнули, что уже сейчас в Европе остановлено 70% мощностей по выпуску азотных удобрений, сокращен на 25% выпуск алюминия, а выплавка стали — на 5%. В исследовании уточняется, что этот процесс не остановит даже «мягкая зима». Аналитики ожидают, что первый эффект от усилий европейских стран по увеличению поставок газа из альтернативных источников следует ждать к середине-концу 2023 года. «В перспективе 2023 г. отказ от российского газа означает для европейских стран дефицит в 40—60 млрд куб. м даже при сохранении текущих темпов экономии на весь год», — подчеркнула партнер «Яков и Партнеры» Елена Кузнецова. Ранее экс-президент США Дональд Трамп предрек Германии развал из-за проблем с поставками газа. В Греции объявили Европу проигравшей в конфликте на Украине. В «Газпроме» нашли очевидный выход из энергокризиса, который мог бы спасти Европу. Евросоюз и США ввели против РФ жесткие санкции в связи с началом спецоперации на Украине. Впрочем, они повлияли в первую очередь на ЕС, где начался сильнейший газовый кризис, повышение цен на ряд товаров и увеличение стоимости коммунальных услуг. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У Европы не получится отказаться от поставок российского газа в ближайшие пару лет без массовой приостановки производства. Об этом говорится в исследовании экспертов компании «Яков и Партнеры» (бывшая McKinsey & Company). По мнению аналитиков, у Европы нет возможности отказаться от российского газа в 2022—2023 годах, если компании не урежут его потребление на дополнительные 7-12 млрд кубометров, что возможно при полной или частичной остановке производственный отраслей, передают «Ведомости». Отмечается, что дефицит голубого топлива может возрасти до 20-30 млрд кубометров, если грядущая зима будет холодной и долгой. Эксперты подчеркнули, что уже сейчас в Европе остановлено 70% мощностей по выпуску азотных удобрений, сокращен на 25% выпуск алюминия, а выплавка стали — на 5%. В исследовании уточняется, что этот процесс не остановит даже «мягкая зима». Аналитики ожидают, что первый эффект от усилий европейских стран по увеличению поставок газа из альтернативных источников следует ждать к середине-концу 2023 года. «В перспективе 2023 г. отказ от российского газа означает для европейских стран дефицит в 40—60 млрд куб. м даже при сохранении текущих темпов экономии на весь год», — подчеркнула партнер «Яков и Партнеры» Елена Кузнецова. Ранее экс-президент США Дональд Трамп предрек Германии развал из-за проблем с поставками газа. В Греции объявили Европу проигравшей в конфликте на Украине. В «Газпроме» нашли очевидный выход из энергокризиса, который мог бы спасти Европу. Евросоюз и США ввели против РФ жесткие санкции в связи с началом спецоперации на Украине. Впрочем, они повлияли в первую очередь на ЕС, где начался сильнейший газовый кризис, повышение цен на ряд товаров и увеличение стоимости коммунальных услуг.