Российский авторынок вошел в депрессию

«Дром»: российскому рынку автомобилей грозит обрушение

Среди машин до миллиона рублей не осталось альтернатив Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российский рынок автомобилей находится в депрессии, есть риск, что он обвалится в 2024 году. Об этом сообщил в беседе с URA.RU обозреватель автопортала «Дром» Сергей Арбузов.

«В 2024 год российский рынок новых легковых автомобилей входит в тяжелейшем депрессивном состоянии. Никогда еще утилизационный сбор и на новые, и на подержанные автомобили не был таким высоким. Из-за увеличения утильсбора поставки автомобилей с объемом двигателя более трех литров уже сейчас сводятся к минимуму», — сказал Сергей Арбузов.

Склады диллеров переполнены, отметил эксперт. «Кроме этого, российский авторынок перенасыщен. Предложение сильно превышает спрос. Каждый месяц возникает большой избыток машин. Происходит затоваривание складов. Практически у всех компаний есть проблемы со сбытом. Даже если в 2024 году не повысят снова утилизационный сбор, курс рубля к доллару не снизится еще сильнее, а ключевая ставка не вырастет еще больше, спрос на автомобили может рухнуть. Возможно возникнут такие обстоятельства, при которых рынок вовсе обвалится», — отметил собеседник агентства.

Генеральный директор СберАвто Илья Федорченко рассказал, что стоит ожидать серьезной конкуренции на рынке новых автомобилей. «Мы ожидаем появления более смелых в плане дизайна, технологий и силовых установок автомобилей, поскольку автопроизводители будут стремиться охватить максимально широкий пул клиентов за счет расширения предложения нишевыми продуктами. Соответственно, на рынке новых автомобилей постепенно будет расти и конкуренция. Уже сейчас можно увидеть, что китайские автопроизводители стали предлагать на свои бестселлеры скидки, чтобы поддержать амбициозные планы продаж», — добавил специалист.

Эксперт «Автокода», блогер и профессиональный подборщик авто Игорь Шагапов отметил, что на вторичном рынке машины продолжат расти в цене. «По рынку б/у автомобилей тенденция с удорожанием продолжится. Поскольку пока нет упадка покупательской способности. Самым пострадавшим и тяжелым в сегменте подержанных авто продолжает оставаться бюджет до миллиона рублей. В этом сегменте все очень плохо, альтернатив практически нет: Volkswagen Polo, Kia Rio, Hyundai Solaris. Раз в два-три месяца происходит повышение цен именно в этом сегменте на 5-7%», — подчеркнул эксперт.