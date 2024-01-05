Экономика На Украине выставят на продажу активы семьи олигархов Мельничук: в Киеве выставят на продажу активы, якобы принадлежавшие Ротенбергам 05 января 2024 в 22:13 Размер текста - 17 + На Украине выставят на продажу активы, якобы принадлежавшие Игорю и Аркадию Ротенбергам Фото: Анна Майорова © URA.RU Правительство Украины внесло в список на приватизацию долю в 66,65% ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь». Об этом сообщил представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. Ранее на Украине утверждали, что бенефициарами этой компании являются российские бизнесмены Аркадий и Игорь Ротенберги. «Включена в перечень объектов большой приватизации государственной собственности доля в размере 66,65% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью „Инвестиционный союз ‚Лыбидь‘, — говорится в сообщении Мельничука. Оно опубликовано в telegram-канале. Ранее украинские СМИ утверждали, что «ИС «Лыбидь», владеющее киевским торговым центром Ocean Plaza, принадлежит фирме «Авангард-Виларти». Отмечалось, что что Аркадий Ротенберг через «ИС Лыбидь» владеет Ocean Plaza. Стоимость ТЦ оценивали в 180 миллионов долларов. Правительство Украины внесло в список на приватизацию долю в 66,65% ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь». Об этом сообщил представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. Ранее на Украине утверждали, что бенефициарами этой компании являются российские бизнесмены Аркадий и Игорь Ротенберги. «Включена в перечень объектов большой приватизации государственной собственности доля в размере 66,65% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью „Инвестиционный союз ‚Лыбидь‘, — говорится в сообщении Мельничука. Оно опубликовано в telegram-канале. Ранее украинские СМИ утверждали, что «ИС «Лыбидь», владеющее киевским торговым центром Ocean Plaza, принадлежит фирме «Авангард-Виларти». Отмечалось, что что Аркадий Ротенберг через «ИС Лыбидь» владеет Ocean Plaza. Стоимость ТЦ оценивали в 180 миллионов долларов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям