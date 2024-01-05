На Украине выставят на продажу активы семьи олигархов

Правительство Украины внесло в список на приватизацию долю в 66,65% ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь». Об этом сообщил представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. Ранее на Украине утверждали, что бенефициарами этой компании являются российские бизнесмены Аркадий и Игорь Ротенберги.
«Включена в перечень объектов большой приватизации государственной собственности доля в размере 66,65% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью „Инвестиционный союз ‚Лыбидь‘, — говорится в сообщении Мельничука. Оно опубликовано в telegram-канале.
Ранее украинские СМИ утверждали, что «ИС «Лыбидь», владеющее киевским торговым центром Ocean Plaza, принадлежит фирме «Авангард-Виларти». Отмечалось, что что Аркадий Ротенберг через «ИС Лыбидь» владеет Ocean Plaza. Стоимость ТЦ оценивали в 180 миллионов долларов.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.