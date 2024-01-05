Из-за пожара в Тазовском в больницу доставлено четыре человека
новость из сюжетаПожары деревянных домов в ЯНАО
В поселке Тазовский (ЯНАО) произошло возгорание в двухэтажном жилом доме, расположенном по улице Маргулова. Спасатели при помощи пожарной лестницы достали из горящего дома пять человек, еще четверо доставлены в больницу, сообщили в МЧС по ЯНАО.
«Произошло возгорание в двухэтажном жилом доме, расположенном по улице Маргулова. <…> При помощи пожарной лестницы из горящего здания спасено пять человек. <…> Четыре человека доставлены в больницу поселка Тазовский», — пишет ведомство в своем telegram-канале.
Все жильцы были эвакуированы. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
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