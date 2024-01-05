05 января 2024

В поселке ЯНАО пожарные спасли из огня пять человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, дым, локализация пожара, пожарные в касках
Из-за пожара в Тазовском в больницу доставлено четыре человека Фото:
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Пожары деревянных домов в ЯНАО

В поселке Тазовский (ЯНАО) произошло возгорание в двухэтажном жилом доме, расположенном по улице Маргулова. Спасатели при помощи пожарной лестницы достали из горящего дома пять человек, еще четверо доставлены в больницу, сообщили в МЧС по ЯНАО.

«Произошло возгорание в двухэтажном жилом доме, расположенном по улице Маргулова. <…> При помощи пожарной лестницы из горящего здания спасено пять человек. <…> Четыре человека доставлены в больницу поселка Тазовский», — пишет ведомство в своем telegram-канале.

Все жильцы были эвакуированы. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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В поселке Тазовский (ЯНАО) произошло возгорание в двухэтажном жилом доме, расположенном по улице Маргулова. Спасатели при помощи пожарной лестницы достали из горящего дома пять человек, еще четверо доставлены в больницу, сообщили в МЧС по ЯНАО. «Произошло возгорание в двухэтажном жилом доме, расположенном по улице Маргулова. <…> При помощи пожарной лестницы из горящего здания спасено пять человек. <…> Четыре человека доставлены в больницу поселка Тазовский», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Все жильцы были эвакуированы. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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