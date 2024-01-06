Фактический раздел Украины по линии соприкосновения остается единственным решением окончания конфликта для западных стран. Таким мнением поделился британский журналист, историк и писатель Оуэн Мэттьюс в статье для издания The Spectator.
«Единственное выполнимое решение [для Запада] — принять реальное положение дел, состоящее в фактическом разделе по границе контролируемых сторонами территорий, подкрепленном гарантиями безопасности», — заявил Мэттьюс в материале. По его словам, Украина также должна отказаться от полного членства в НАТО.
Мэттьюс отметил, что американский президент Джо Байден не смог превратить западные страны в украинский арсенал. Кроме того, по его мнению, Запад боится широкомасштабного конфликта с Россией.
Ранее член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев сообщил, что спецоперация завершится в 2024 году за счет привлечения новых контрактников и наращивания военной промышленности. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что конфликт на Украине может закончиться летом этого года, передает «Национальная служба новостей».
Фактический раздел Украины по линии соприкосновения остается единственным решением окончания конфликта для западных стран. Таким мнением поделился британский журналист, историк и писатель Оуэн Мэттьюс в статье для издания The Spectator. «Единственное выполнимое решение [для Запада] — принять реальное положение дел, состоящее в фактическом разделе по границе контролируемых сторонами территорий, подкрепленном гарантиями безопасности», — заявил Мэттьюс в материале. По его словам, Украина также должна отказаться от полного членства в НАТО. Мэттьюс отметил, что американский президент Джо Байден не смог превратить западные страны в украинский арсенал. Кроме того, по его мнению, Запад боится широкомасштабного конфликта с Россией. Ранее член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев сообщил, что спецоперация завершится в 2024 году за счет привлечения новых контрактников и наращивания военной промышленности. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что конфликт на Украине может закончиться летом этого года, передает «Национальная служба новостей».