06 января 2024

В Британии назвали возможный сценарий завершения спецоперации

The Spectator: фактический раздел Украины — единственное решение для Запада
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, окоп, всу, штурмовик,  stock
Запад боится широкомасштабного конфликта с Россией, заявил Мэттьюс Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Фактический раздел Украины по линии соприкосновения остается единственным решением окончания конфликта для западных стран. Таким мнением поделился британский журналист, историк и писатель Оуэн Мэттьюс в статье для издания The Spectator.

«Единственное выполнимое решение [для Запада] — принять реальное положение дел, состоящее в фактическом разделе по границе контролируемых сторонами территорий, подкрепленном гарантиями безопасности», — заявил Мэттьюс в материале. По его словам, Украина также должна отказаться от полного членства в НАТО.

Мэттьюс отметил, что американский президент Джо Байден не смог превратить западные страны в украинский арсенал. Кроме того, по его мнению, Запад боится широкомасштабного конфликта с Россией.

Ранее член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев сообщил, что спецоперация завершится в 2024 году за счет привлечения новых контрактников и наращивания военной промышленности. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что конфликт на Украине может закончиться летом этого года, передает «Национальная служба новостей».

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Фактический раздел Украины по линии соприкосновения остается единственным решением окончания конфликта для западных стран. Таким мнением поделился британский журналист, историк и писатель Оуэн Мэттьюс в статье для издания The Spectator. «Единственное выполнимое решение [для Запада] — принять реальное положение дел, состоящее в фактическом разделе по границе контролируемых сторонами территорий, подкрепленном гарантиями безопасности», — заявил Мэттьюс в материале. По его словам, Украина также должна отказаться от полного членства в НАТО. Мэттьюс отметил, что американский президент Джо Байден не смог превратить западные страны в украинский арсенал. Кроме того, по его мнению, Запад боится широкомасштабного конфликта с Россией. Ранее член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев сообщил, что спецоперация завершится в 2024 году за счет привлечения новых контрактников и наращивания военной промышленности. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что конфликт на Украине может закончиться летом этого года, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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