06 января 2024

Чем нельзя заниматься на Святки

Таролог Панина: на Святки нельзя охотиться и покупать мясо
© Служба новостей «URA.RU»
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Рождество Христово в Римско-католическом приходе Святого Иосифа Труженика. Сургут, рождество, католики, святое семейство
На Святки нельзя работу, передает Аделина Панина Фото:

На Святки нельзя убираться, покупать мясо и ходить на охоту. Об этом сообщила таролог и эзотерик Аделина Панина. Она посоветовала тратить больше денег и давать милостыню. Святки будут длиться с 7 по 17 января.

«На Святки следует воздерживаться от охоты, покупки мяса. Нельзя выметать сор из избы — в этот период не принято убираться дома, надо сделать это заранее», — заявила Панина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Она отметила, что во время ужина в рождественский сочельник нужно попробовать все блюда, которые имеются на столе, чтобы в доме был достаток и сытость. По ее словам, главным блюдом является кутья или сочиво, а основным напитком — узвары сухофруктов, меда или шиповника.

Также Панина посоветовала тратить деньги, давать милостыню и оставлять пожертвования в храме. По ее словам, в Святки нельзя работать, можно украшать дом чем-то простым и легким.

«Само название „Святки“ произошло от глагола „святить“ — христиане в этот период прославляют или „святят“ Иисуса Христа», — заявила таролог. Она отметила, что на Святки христиане ходили в церковь на богослужение и на причащение.

Панина отметила, что молодежь гадала на суженого. Она рассказала о традиционном способе гадания. Девушки по очереди бросают валенок на дорогу. По направлению носка можно понять, откуда придет жених. Также таролог отметила гадание на зеркалах. Ночью нужно сесть в темноте между двумя отражающими поверхностями, зажечь свечи и вглядываться в одну из них. В отражении будет виден будущий избранник.

Она также рассказала о гадании со сжиганием нити на быстроту. Девушки отрезают одинаковой длины нити и поджигают их. У кого быстрее догорит — та и выйдет первой замуж. «Если нитка потухла сразу или не догорев до половины, то замуж девушка не выйдет никогда», — заявила Панина.

РПЦ не одобряет гадания в ночь перед Рождеством. В православной церкви запрещено любое колдовство.

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На Святки нельзя убираться, покупать мясо и ходить на охоту. Об этом сообщила таролог и эзотерик Аделина Панина. Она посоветовала тратить больше денег и давать милостыню. Святки будут длиться с 7 по 17 января. «На Святки следует воздерживаться от охоты, покупки мяса. Нельзя выметать сор из избы — в этот период не принято убираться дома, надо сделать это заранее», — заявила Панина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Она отметила, что во время ужина в рождественский сочельник нужно попробовать все блюда, которые имеются на столе, чтобы в доме был достаток и сытость. По ее словам, главным блюдом является кутья или сочиво, а основным напитком — узвары сухофруктов, меда или шиповника. Также Панина посоветовала тратить деньги, давать милостыню и оставлять пожертвования в храме. По ее словам, в Святки нельзя работать, можно украшать дом чем-то простым и легким. «Само название „Святки“ произошло от глагола „святить“ — христиане в этот период прославляют или „святят“ Иисуса Христа», — заявила таролог. Она отметила, что на Святки христиане ходили в церковь на богослужение и на причащение. Панина отметила, что молодежь гадала на суженого. Она рассказала о традиционном способе гадания. Девушки по очереди бросают валенок на дорогу. По направлению носка можно понять, откуда придет жених. Также таролог отметила гадание на зеркалах. Ночью нужно сесть в темноте между двумя отражающими поверхностями, зажечь свечи и вглядываться в одну из них. В отражении будет виден будущий избранник. Она также рассказала о гадании со сжиганием нити на быстроту. Девушки отрезают одинаковой длины нити и поджигают их. У кого быстрее догорит — та и выйдет первой замуж. «Если нитка потухла сразу или не догорев до половины, то замуж девушка не выйдет никогда», — заявила Панина. РПЦ не одобряет гадания в ночь перед Рождеством. В православной церкви запрещено любое колдовство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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