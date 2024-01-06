06 января 2024
05 января 2024

Мэр Кургана пожелала тепла и радости жителям в Рождество

© Служба новостей «URA.RU»
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Городская дума. Курган, ситникова елена
Ситникова поздравила курганцев с Рождеством Фото:

Глава Кургана Елена Ситникова поздравила жителей с Рождеством и пожелала им радости и душевного тепла. Об этом мэр рассказала в своем telegram-канале.

«Пусть Рождество принесет в ваши дома хорошие вести, наполнит ваши сердца радостью, придаст силы, согреет теплом. Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и добра», — сообщила Ситникова в посте.

26 декабря Ситникова была задержана следователями СКР. Она подозревается в халатности. Источники URA.RU среди силовиков утверждают, что Ситникову задержали следователи Следственного Комитета из Москвы. Они в последние дни работали в кабинетах областного СУ СК. Намерения по оперативным действиям держались в строгой секретности. Поэтому само задержание стало для многих полной неожиданностью. URA.RU собрало известную информацию о задержании в единый материал.

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Глава Кургана Елена Ситникова поздравила жителей с Рождеством и пожелала им радости и душевного тепла. Об этом мэр рассказала в своем telegram-канале. «Пусть Рождество принесет в ваши дома хорошие вести, наполнит ваши сердца радостью, придаст силы, согреет теплом. Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и добра», — сообщила Ситникова в посте. 26 декабря Ситникова была задержана следователями СКР. Она подозревается в халатности. Источники URA.RU среди силовиков утверждают, что Ситникову задержали следователи Следственного Комитета из Москвы. Они в последние дни работали в кабинетах областного СУ СК. Намерения по оперативным действиям держались в строгой секретности. Поэтому само задержание стало для многих полной неожиданностью. URA.RU собрало известную информацию о задержании в единый материал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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