Мэр Кургана пожелала тепла и радости жителям в Рождество

Глава Кургана Елена Ситникова поздравила жителей с Рождеством и пожелала им радости и душевного тепла. Об этом мэр рассказала в своем telegram-канале.
«Пусть Рождество принесет в ваши дома хорошие вести, наполнит ваши сердца радостью, придаст силы, согреет теплом. Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и добра», —
26 декабря Ситникова была задержана следователями СКР. Она подозревается в халатности. Источники URA.RU среди силовиков утверждают, что Ситникову задержали следователи Следственного Комитета из Москвы. Они в последние дни работали в кабинетах областного СУ СК. Намерения по оперативным действиям держались в строгой секретности. Поэтому само задержание стало для многих полной неожиданностью. URA.RU собрало известную информацию о задержании в единый материал.
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