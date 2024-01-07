Общество На СВО погиб 34-летний военнослужащий Иван Кокшаров из Пермского края 07 января 2024 в 10:10 Размер текста - 17 + Прикамский боец отправился на фронт, заключив контракт с Минобороны РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Чусовом (Пермский край) простились с погибшим на спецоперации 34-летним бойцом армии РФ Иваном Кокшаровым. По словам мэра города Сергея Белова, военнослужащий выполнял задачи в ДНР и на Украине. «В тяжелое для страны время Иван [Кокшаров] не смог остаться в стороне. Имя его мы никогда не забудем. Память о нем останется в наших сердцах», — написал Сергей Белов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Прикамский боец погиб 6 декабря прошлого года. Белов отметил, что земляк проявил верность присяге, стойкость и мужество. Бойца похоронили на родной земле Фото: страница VK Сергея Белова В Чусовом (Пермский край) простились с погибшим на спецоперации 34-летним бойцом армии РФ Иваном Кокшаровым. По словам мэра города Сергея Белова, военнослужащий выполнял задачи в ДНР и на Украине. «В тяжелое для страны время Иван [Кокшаров] не смог остаться в стороне. Имя его мы никогда не забудем. Память о нем останется в наших сердцах», — написал Сергей Белов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Прикамский боец погиб 6 декабря прошлого года. Белов отметил, что земляк проявил верность присяге, стойкость и мужество. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям