На СВО погиб 34-летний военнослужащий Иван Кокшаров из Пермского края

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, каска, автомат калашникова, оружие, чвк, сво, каска солдатская
Прикамский боец отправился на фронт, заключив контракт с Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Чусовом (Пермский край) простились с погибшим на спецоперации 34-летним бойцом армии РФ Иваном Кокшаровым. По словам мэра города Сергея Белова, военнослужащий выполнял задачи в ДНР и на Украине.

«В тяжелое для страны время Иван [Кокшаров] не смог остаться в стороне. Имя его мы никогда не забудем. Память о нем останется в наших сердцах», — написал Сергей Белов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Прикамский боец погиб 6 декабря прошлого года. Белов отметил, что земляк проявил верность присяге, стойкость и мужество.

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Бойца похоронили на родной земле
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В Чусовом (Пермский край) простились с погибшим на спецоперации 34-летним бойцом армии РФ Иваном Кокшаровым. По словам мэра города Сергея Белова, военнослужащий выполнял задачи в ДНР и на Украине. «В тяжелое для страны время Иван [Кокшаров] не смог остаться в стороне. Имя его мы никогда не забудем. Память о нем останется в наших сердцах», — написал Сергей Белов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Прикамский боец погиб 6 декабря прошлого года. Белов отметил, что земляк проявил верность присяге, стойкость и мужество.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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