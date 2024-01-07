На СВО погиб 34-летний военнослужащий Иван Кокшаров из Пермского края

Прикамский боец отправился на фронт, заключив контракт с Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Чусовом (Пермский край) простились с погибшим на спецоперации 34-летним бойцом армии РФ Иваном Кокшаровым. По словам мэра города Сергея Белова, военнослужащий выполнял задачи в ДНР и на Украине.
«В тяжелое для страны время Иван [Кокшаров] не смог остаться в стороне. Имя его мы никогда не забудем. Память о нем останется в наших сердцах», — написал Сергей Белов на своей
Прикамский боец погиб 6 декабря прошлого года. Белов отметил, что земляк проявил верность присяге, стойкость и мужество.
Бойца похоронили на родной земле
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