Губернатор Воробьев рассказал, когда в Подольск вернется отопление

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в микрорайоне Климовск в Подольске запустили второй котел. Это, по словам главы региона, позволит иметь достаточно мощности для обогрева неотапливаемых квартир в городе.
«Запустили второй котел. Теперь с двумя работающими котлами у нас достаточно мощностей, чтобы обогреть квартиры, в которых не было отопления», — написал Воробьев в своем telegram-канале. Губернатор добавил, что сейчас возможной проблемой может стать состояние системы отопления в жилых домах, которые могли быть частично разморожены.
Различные предприятия из разных округов Подмосковья были привлечены для ликвидации последствий аварии в Подольске. Изначально в микрорайоне Климовск Подольска 170 домов оставались без отопления, однако в субботу один котел был запущен, и часть домов была подключена к теплу в две очереди.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в микрорайоне Климовск в Подольске запустили второй котел. Это, по словам главы региона, позволит иметь достаточно мощности для обогрева неотапливаемых квартир в городе. «Запустили второй котел. Теперь с двумя работающими котлами у нас достаточно мощностей, чтобы обогреть квартиры, в которых не было отопления», — написал Воробьев в своем telegram-канале. Губернатор добавил, что сейчас возможной проблемой может стать состояние системы отопления в жилых домах, которые могли быть частично разморожены. Различные предприятия из разных округов Подмосковья были привлечены для ликвидации последствий аварии в Подольске. Изначально в микрорайоне Климовск Подольска 170 домов оставались без отопления, однако в субботу один котел был запущен, и часть домов была подключена к теплу в две очереди.