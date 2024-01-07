Губернатор Воробьев рассказал, когда в Подольск вернется отопление

Губернатор Воробьев: в микрорайоне Климовск в Подольске запустили второй котел
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Строительство многоквартирного дома на Уктусе. Екатеринбург, батарея, тепло, отопление
Запуск второго котла позволит обогреть неотапливаемые квартиры в Подольске, заявил Андрей Воробьев Фото:

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в микрорайоне Климовск в Подольске запустили второй котел. Это, по словам главы региона, позволит иметь достаточно мощности для обогрева неотапливаемых квартир в городе.

«Запустили второй котел. Теперь с двумя работающими котлами у нас достаточно мощностей, чтобы обогреть квартиры, в которых не было отопления», — написал Воробьев в своем telegram-канале. Губернатор добавил, что сейчас возможной проблемой может стать состояние системы отопления в жилых домах, которые могли быть частично разморожены.

Различные предприятия из разных округов Подмосковья были привлечены для ликвидации последствий аварии в Подольске. Изначально в микрорайоне Климовск Подольска 170 домов оставались без отопления, однако в субботу один котел был запущен, и часть домов была подключена к теплу в две очереди.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в микрорайоне Климовск в Подольске запустили второй котел. Это, по словам главы региона, позволит иметь достаточно мощности для обогрева неотапливаемых квартир в городе. «Запустили второй котел. Теперь с двумя работающими котлами у нас достаточно мощностей, чтобы обогреть квартиры, в которых не было отопления», — написал Воробьев в своем telegram-канале. Губернатор добавил, что сейчас возможной проблемой может стать состояние системы отопления в жилых домах, которые могли быть частично разморожены. Различные предприятия из разных округов Подмосковья были привлечены для ликвидации последствий аварии в Подольске. Изначально в микрорайоне Климовск Подольска 170 домов оставались без отопления, однако в субботу один котел был запущен, и часть домов была подключена к теплу в две очереди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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