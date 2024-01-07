Конгресс США достиг соглашения о предотвращении шатдауна

08 января 2024 в 02:17 Размер текста - 17 +

В США исключили наступление шатдауна Фото: Георгий Бергал © URA.RU Согласованный бюджет Конгресса поспособствует предотвращению шатдауна в США. С таким заявлением выступил президент Соединенных Штатов Джо Байден. «Двухпартийный механизм финансирования, которого достигли лидеры Конгресса, приближает нас на шаг к предотвращению ненужного шатдауна и защите важных национальных интересов», — передает Белый дом сообщение Байдена. Общий бюджет правительства США на 2024 год согласован Конгрессом уровне 1,6 триллиона долларов, большая часть которого пойдет на оборону страны. В письме Байден выразил благодарность лидеру демократов в верхней палате американского Конгресса Чаку Шумеру и лидеру демократического меньшинства в палате представителей Хакиму Джеффрису. «Пришло время действовать республиканцам в Конгрессе», — подытожил глава США. Еще в сентябре Байден признался, что не понимает, как избежать шатдауна, пишет «Царьград». Несмотря на это, в Белом доме отказались от предложенного плана спикером Палаты представителей США Майклом Джонсоном по предотвращению остановки работы правительства.

Согласованный бюджет Конгресса поспособствует предотвращению шатдауна в США. С таким заявлением выступил президент Соединенных Штатов Джо Байден. «Двухпартийный механизм финансирования, которого достигли лидеры Конгресса, приближает нас на шаг к предотвращению ненужного шатдауна и защите важных национальных интересов», — передает Белый дом сообщение Байдена. Общий бюджет правительства США на 2024 год согласован Конгрессом уровне 1,6 триллиона долларов, большая часть которого пойдет на оборону страны. В письме Байден выразил благодарность лидеру демократов в верхней палате американского Конгресса Чаку Шумеру и лидеру демократического меньшинства в палате представителей Хакиму Джеффрису. «Пришло время действовать республиканцам в Конгрессе», — подытожил глава США. Еще в сентябре Байден признался, что не понимает, как избежать шатдауна, пишет «Царьград». Несмотря на это, в Белом доме отказались от предложенного плана спикером Палаты представителей США Майклом Джонсоном по предотвращению остановки работы правительства.