07 января 2024

Конгресс США достиг соглашения о предотвращении шатдауна

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы. Москва , американский флаг, флаг сша, посольство сша
В США исключили наступление шатдауна Фото:

Согласованный бюджет Конгресса поспособствует предотвращению шатдауна в США. С таким заявлением выступил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

«Двухпартийный механизм финансирования, которого достигли лидеры Конгресса, приближает нас на шаг к предотвращению ненужного шатдауна и защите важных национальных интересов», — передает Белый дом сообщение Байдена. Общий бюджет правительства США на 2024 год согласован Конгрессом уровне 1,6 триллиона долларов, большая часть которого пойдет на оборону страны.

В письме Байден выразил благодарность лидеру демократов в верхней палате американского Конгресса Чаку Шумеру и лидеру демократического меньшинства в палате представителей Хакиму Джеффрису. «Пришло время действовать республиканцам в Конгрессе», — подытожил глава США.

Еще в сентябре Байден признался, что не понимает, как избежать шатдауна, пишет «Царьград». Несмотря на это, в Белом доме отказались от предложенного плана спикером Палаты представителей США Майклом Джонсоном по предотвращению остановки работы правительства.

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Согласованный бюджет Конгресса поспособствует предотвращению шатдауна в США. С таким заявлением выступил президент Соединенных Штатов Джо Байден. «Двухпартийный механизм финансирования, которого достигли лидеры Конгресса, приближает нас на шаг к предотвращению ненужного шатдауна и защите важных национальных интересов», — передает Белый дом сообщение Байдена. Общий бюджет правительства США на 2024 год согласован Конгрессом уровне 1,6 триллиона долларов, большая часть которого пойдет на оборону страны. В письме Байден выразил благодарность лидеру демократов в верхней палате американского Конгресса Чаку Шумеру и лидеру демократического меньшинства в палате представителей Хакиму Джеффрису. «Пришло время действовать республиканцам в Конгрессе», — подытожил глава США. Еще в сентябре Байден признался, что не понимает, как избежать шатдауна, пишет «Царьград». Несмотря на это, в Белом доме отказались от предложенного плана спикером Палаты представителей США Майклом Джонсоном по предотвращению остановки работы правительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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