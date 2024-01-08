Неизвестные расстреляли мужчину на парковке в подмосковном Ногинске

08 января 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

Мужчина с пулевыми ранениями скончался в больнице Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Подмосковье в городе Ногинск неизвестные расстреляли мужчину на парковке торгового центра. Было произведено пять выстрелов. Позже преступники скрылись на автомобиле марки Porsche Cayenne. «В подмосковном Ногинске неизвестные расстреляли мужчину и скрылись на автомобиле Porsche Cayenne», — передает РЕН ТВ. Преступление было совершено на парковке торгового центра ночью 8 января. Отмечается, что стрелявший подбежал к автомобилю марки Saab, он пять раз выстрелил в водителя. Позже жертву вытащили из салона. У мужчины получилось отбиться, он самостоятельно добрался до больницы, но спасти его не удалось. У пострадавшего были зафиксированы пулевые ранения в области ног и спины. Кроме водителя в салоне автомобиля находилась женщина, о ее состоянии неизвестно. В МВД начали проверку, преступников разыскивают. Ранее в Подмосковье водитель Lexus на трассе М-2 открыл стрельбу, требуя уступить ему дорогу. Водитель попытался скрыться, но его остановили сотрудники ГИБДД. В его машине нашли пистолет с тремя патронами, а также гильзу.

В Подмосковье в городе Ногинск неизвестные расстреляли мужчину на парковке торгового центра. Было произведено пять выстрелов. Позже преступники скрылись на автомобиле марки Porsche Cayenne. «В подмосковном Ногинске неизвестные расстреляли мужчину и скрылись на автомобиле Porsche Cayenne», — передает РЕН ТВ. Преступление было совершено на парковке торгового центра ночью 8 января. Отмечается, что стрелявший подбежал к автомобилю марки Saab, он пять раз выстрелил в водителя. Позже жертву вытащили из салона. У мужчины получилось отбиться, он самостоятельно добрался до больницы, но спасти его не удалось. У пострадавшего были зафиксированы пулевые ранения в области ног и спины. Кроме водителя в салоне автомобиля находилась женщина, о ее состоянии неизвестно. В МВД начали проверку, преступников разыскивают. Ранее в Подмосковье водитель Lexus на трассе М-2 открыл стрельбу, требуя уступить ему дорогу. Водитель попытался скрыться, но его остановили сотрудники ГИБДД. В его машине нашли пистолет с тремя патронами, а также гильзу.