Неизвестные расстреляли мужчину на парковке в подмосковном Ногинске

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Мужчина с пулевыми ранениями скончался в больнице Фото:

В Подмосковье в городе Ногинск неизвестные расстреляли мужчину на парковке торгового центра. Было произведено пять выстрелов. Позже преступники скрылись на автомобиле марки Porsche Cayenne.

«В подмосковном Ногинске неизвестные расстреляли мужчину и скрылись на автомобиле Porsche Cayenne», — передает РЕН ТВ. Преступление было совершено на парковке торгового центра ночью 8 января.

Отмечается, что стрелявший подбежал к автомобилю марки Saab, он пять раз выстрелил в водителя. Позже жертву вытащили из салона. У мужчины получилось отбиться, он самостоятельно добрался до больницы, но спасти его не удалось. У пострадавшего были зафиксированы пулевые ранения в области ног и спины. Кроме водителя в салоне автомобиля находилась женщина, о ее состоянии неизвестно. В МВД начали проверку, преступников разыскивают.

Ранее в Подмосковье водитель Lexus на трассе М-2 открыл стрельбу, требуя уступить ему дорогу. Водитель попытался скрыться, но его остановили сотрудники ГИБДД. В его машине нашли пистолет с тремя патронами, а также гильзу.

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В Подмосковье в городе Ногинск неизвестные расстреляли мужчину на парковке торгового центра. Было произведено пять выстрелов. Позже преступники скрылись на автомобиле марки Porsche Cayenne. «В подмосковном Ногинске неизвестные расстреляли мужчину и скрылись на автомобиле Porsche Cayenne», — передает РЕН ТВ. Преступление было совершено на парковке торгового центра ночью 8 января. Отмечается, что стрелявший подбежал к автомобилю марки Saab, он пять раз выстрелил в водителя. Позже жертву вытащили из салона. У мужчины получилось отбиться, он самостоятельно добрался до больницы, но спасти его не удалось. У пострадавшего были зафиксированы пулевые ранения в области ног и спины. Кроме водителя в салоне автомобиля находилась женщина, о ее состоянии неизвестно. В МВД начали проверку, преступников разыскивают. Ранее в Подмосковье водитель Lexus на трассе М-2 открыл стрельбу, требуя уступить ему дорогу. Водитель попытался скрыться, но его остановили сотрудники ГИБДД. В его машине нашли пистолет с тремя патронами, а также гильзу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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