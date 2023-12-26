26 декабря 2023

В Подмосковье водитель Lexus открыл стрельбу, требуя уступить дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
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Авто, техника, ЖД и автосервис. Пермь, лексус, автомобиль, lexus
В Lexus оказался житель Протвино Фото:

В Ленинском городском округе Московской области на трассе М-2 «Крым» водитель Lexus, требуя уступить дорогу, начал стрельбу по автомобилю Range Rover. Об этом сообщил источник, знакомый с деталями инцидента.

«Мужчина на автомобиле Range Rover направлялся в сторону Москвы, однако его догнал Lexus, водитель которого требовал уступить дорогу, мигая дальним светом. После этого он поравнялся с машиной и направил в его сторону предмет, похожий на пистолет, и произвел выстрел», — приводит слова источника РЕН ТВ. Сам инцидент произошел 25 декабря на 25-м километре автодороги М-2 «Крым».

После нападения водитель Lexus попытался скрыться, но был остановлен сотрудниками ГИБДД. При нем в машине был найден пистолет с тремя патронами и гильза на заднем сидении автомобиля. Стрелявшим оказался житель подмосковного Протвино 2001 года рождения, ранее не судимый.

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В Ленинском городском округе Московской области на трассе М-2 «Крым» водитель Lexus, требуя уступить дорогу, начал стрельбу по автомобилю Range Rover. Об этом сообщил источник, знакомый с деталями инцидента. «Мужчина на автомобиле Range Rover направлялся в сторону Москвы, однако его догнал Lexus, водитель которого требовал уступить дорогу, мигая дальним светом. После этого он поравнялся с машиной и направил в его сторону предмет, похожий на пистолет, и произвел выстрел», — приводит слова источника РЕН ТВ. Сам инцидент произошел 25 декабря на 25-м километре автодороги М-2 «Крым». После нападения водитель Lexus попытался скрыться, но был остановлен сотрудниками ГИБДД. При нем в машине был найден пистолет с тремя патронами и гильза на заднем сидении автомобиля. Стрелявшим оказался житель подмосковного Протвино 2001 года рождения, ранее не судимый.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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