В Подмосковье водитель Lexus открыл стрельбу, требуя уступить дорогу

27 декабря 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

В Lexus оказался житель Протвино Фото: Алексей Гущин © URA.RU В Ленинском городском округе Московской области на трассе М-2 «Крым» водитель Lexus, требуя уступить дорогу, начал стрельбу по автомобилю Range Rover. Об этом сообщил источник, знакомый с деталями инцидента. «Мужчина на автомобиле Range Rover направлялся в сторону Москвы, однако его догнал Lexus, водитель которого требовал уступить дорогу, мигая дальним светом. После этого он поравнялся с машиной и направил в его сторону предмет, похожий на пистолет, и произвел выстрел», — приводит слова источника РЕН ТВ. Сам инцидент произошел 25 декабря на 25-м километре автодороги М-2 «Крым». После нападения водитель Lexus попытался скрыться, но был остановлен сотрудниками ГИБДД. При нем в машине был найден пистолет с тремя патронами и гильза на заднем сидении автомобиля. Стрелявшим оказался житель подмосковного Протвино 2001 года рождения, ранее не судимый.

В Ленинском городском округе Московской области на трассе М-2 «Крым» водитель Lexus, требуя уступить дорогу, начал стрельбу по автомобилю Range Rover. Об этом сообщил источник, знакомый с деталями инцидента. «Мужчина на автомобиле Range Rover направлялся в сторону Москвы, однако его догнал Lexus, водитель которого требовал уступить дорогу, мигая дальним светом. После этого он поравнялся с машиной и направил в его сторону предмет, похожий на пистолет, и произвел выстрел», — приводит слова источника РЕН ТВ. Сам инцидент произошел 25 декабря на 25-м километре автодороги М-2 «Крым». После нападения водитель Lexus попытался скрыться, но был остановлен сотрудниками ГИБДД. При нем в машине был найден пистолет с тремя патронами и гильза на заднем сидении автомобиля. Стрелявшим оказался житель подмосковного Протвино 2001 года рождения, ранее не судимый.