Польские пограничники выбросили на территорию Белоруссии двух избитых беженцев

08 января 2024 в 16:23 Размер текста - 17 +

Один из беженцев умер на границе Польши и Белоруссии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Силовики Польши выбросили на границу Белоруссии двух беженцев из Сирии и Йемена. При этом сотрудники силовых ведомств забрали у них все вещи и деньги. Один из мужчин умер, он был истощен. Второму оказана медицинская помощь. Об этом сообщили в Пограничном комитете Белоруссии. «Сириец рассказал, что их задержали польские военные, а затем жестоко избили, нанося удары по ногам и голове. Несмотря на просьбы „о пощаде“, силовики <…> вывезли мужчин на границу с Беларусью», — передают в комитете . Там добавили, что при этом силовики забрали у мужчин все деньги и вещи. Оба беженца были истощены, один из них находился в бессознательном состоянии. После того как их вывезли на границу, одному гражданину Йемена стало хуже, он практически не мог самостоятельно передвигаться. Пограничники Белоруссии вызвали скорую помощь. Но пострадавшего мужчину спасти не удалось, второму была оказана медпомощь. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа для расследования гибели беженца. Ранее в литовском Вильнюсе пассажиры автобуса издевались над гражданкой Украины, которая прибыла в страну в статусе беженца. Она приехала из Запорожья в 2022 году. После того, как видео с издевательством опубликовали в Сети, полиция задержала хулигана, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Силовики Польши выбросили на границу Белоруссии двух беженцев из Сирии и Йемена. При этом сотрудники силовых ведомств забрали у них все вещи и деньги. Один из мужчин умер, он был истощен. Второму оказана медицинская помощь. Об этом сообщили в Пограничном комитете Белоруссии. «Сириец рассказал, что их задержали польские военные, а затем жестоко избили, нанося удары по ногам и голове. Несмотря на просьбы „о пощаде“, силовики <…> вывезли мужчин на границу с Беларусью», — передают в комитете. Там добавили, что при этом силовики забрали у мужчин все деньги и вещи. Оба беженца были истощены, один из них находился в бессознательном состоянии. После того как их вывезли на границу, одному гражданину Йемена стало хуже, он практически не мог самостоятельно передвигаться. Пограничники Белоруссии вызвали скорую помощь. Но пострадавшего мужчину спасти не удалось, второму была оказана медпомощь. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа для расследования гибели беженца. Ранее в литовском Вильнюсе пассажиры автобуса издевались над гражданкой Украины, которая прибыла в страну в статусе беженца. Она приехала из Запорожья в 2022 году. После того, как видео с издевательством опубликовали в Сети, полиция задержала хулигана, передает телеканал 360.