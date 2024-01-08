В ЯНАО мужчина заколол приятеля в Рождество

В Надыме (ЯНАО) гость заколол хозяина квартиры с которым они отмечали Рождество. Происшествие случилось в ночь с 7 на 8 января, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.
«Местный житель находился в гостях у знакомого, в ночь с 7 на 8 января при распитии спиртного между ними произошел конфликт, в ходе которого 48-летний гость нанес не менее четырех ударов ножом в жизненно важные части тела потерпевшему. От полученных ранений 49-летний хозяин квартиры скончался», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.
Супруга погибшего обратилась в полицию. Прибывшие сотрудники полиции задержали подозреваемого, не успевшего покинуть квартиру.
Как сообщили корреспонденту агентства источники в силовых структурах, приятели познакомились в местах лишения свободы. Оба мужчины ранее судимы.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Решается вопрос о предъявлении обвинения и заключении подозреваемого под стражу.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.