Происшествия Криминал В ЯНАО мужчина заколол приятеля в Рождество 09 января 2024 в 09:46 Размер текста - 17 + В Надыме гость зарезал хозяина квартиры, с которым отмечал Рождество Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Надыме (ЯНАО) гость заколол хозяина квартиры с которым они отмечали Рождество. Происшествие случилось в ночь с 7 на 8 января, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «Местный житель находился в гостях у знакомого, в ночь с 7 на 8 января при распитии спиртного между ними произошел конфликт, в ходе которого 48-летний гость нанес не менее четырех ударов ножом в жизненно важные части тела потерпевшему. От полученных ранений 49-летний хозяин квартиры скончался», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. Супруга погибшего обратилась в полицию. Прибывшие сотрудники полиции задержали подозреваемого, не успевшего покинуть квартиру. Как сообщили корреспонденту агентства источники в силовых структурах, приятели познакомились в местах лишения свободы. Оба мужчины ранее судимы. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Решается вопрос о предъявлении обвинения и заключении подозреваемого под стражу. В Надыме (ЯНАО) гость заколол хозяина квартиры с которым они отмечали Рождество. Происшествие случилось в ночь с 7 на 8 января, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «Местный житель находился в гостях у знакомого, в ночь с 7 на 8 января при распитии спиртного между ними произошел конфликт, в ходе которого 48-летний гость нанес не менее четырех ударов ножом в жизненно важные части тела потерпевшему. От полученных ранений 49-летний хозяин квартиры скончался», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. Супруга погибшего обратилась в полицию. Прибывшие сотрудники полиции задержали подозреваемого, не успевшего покинуть квартиру. Как сообщили корреспонденту агентства источники в силовых структурах, приятели познакомились в местах лишения свободы. Оба мужчины ранее судимы. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Решается вопрос о предъявлении обвинения и заключении подозреваемого под стражу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям