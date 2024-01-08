08 января 2024
07 января 2024
06 января 2024

В ЯНАО мужчина заколол приятеля в Рождество

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, оружие, нападение, преступник, нож, преступление, рука с ножом
В Надыме гость зарезал хозяина квартиры, с которым отмечал Рождество Фото:

В Надыме (ЯНАО) гость заколол хозяина квартиры с которым они отмечали Рождество. Происшествие случилось в ночь с 7 на 8 января, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.

«Местный житель находился в гостях у знакомого, в ночь с 7 на 8 января при распитии спиртного между ними произошел конфликт, в ходе которого 48-летний гость нанес не менее четырех ударов ножом в жизненно важные части тела потерпевшему. От полученных ранений 49-летний хозяин квартиры скончался», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Супруга погибшего обратилась в полицию. Прибывшие сотрудники полиции задержали подозреваемого, не успевшего покинуть квартиру.

Как сообщили корреспонденту агентства источники в силовых структурах, приятели познакомились в местах лишения свободы. Оба мужчины ранее судимы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Решается вопрос о предъявлении обвинения и заключении подозреваемого под стражу.

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В Надыме (ЯНАО) гость заколол хозяина квартиры с которым они отмечали Рождество. Происшествие случилось в ночь с 7 на 8 января, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «Местный житель находился в гостях у знакомого, в ночь с 7 на 8 января при распитии спиртного между ними произошел конфликт, в ходе которого 48-летний гость нанес не менее четырех ударов ножом в жизненно важные части тела потерпевшему. От полученных ранений 49-летний хозяин квартиры скончался», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. Супруга погибшего обратилась в полицию. Прибывшие сотрудники полиции задержали подозреваемого, не успевшего покинуть квартиру. Как сообщили корреспонденту агентства источники в силовых структурах, приятели познакомились в местах лишения свободы. Оба мужчины ранее судимы. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Решается вопрос о предъявлении обвинения и заключении подозреваемого под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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