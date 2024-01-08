08 января 2024

На новогодних праздниках пермяки чаще вызывали скорую из-за алкоголя и травм

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусная остановка. Курган, машина скорой помощи, скорая помощь, скорая медицинская помощь
Скорая выезжала на вызовы по травмам более 800 раз Фото:

На новогодних праздниках пермяки чаще всего вызывали скорую помощь из-за травм при алкогольном опьянении. Такие данные приводит Пермская станция скорой помощи. Статистикой с URA.RU поделились в пресс-службе краевого минздрава.

«С 30 декабря по 8 января 836 вызовов на травмы при алкогольном опьянении», — рассказали в пресс-службе. Среди пострадавших 596 — мужчины.

Также скорая зафиксировала 17 случаев обморожения и 24 пострадавших на ДТП (при 63 выездах). Травм от пиротехники станция не регистрировала. Пермская станция скорой медпомощи покрывает Пермь, Пермский район, Краснокамск, Ильинский округ, Полазну и Добрянку.

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На новогодних праздниках пермяки чаще всего вызывали скорую помощь из-за травм при алкогольном опьянении. Такие данные приводит Пермская станция скорой помощи. Статистикой с URA.RU поделились в пресс-службе краевого минздрава. «С 30 декабря по 8 января 836 вызовов на травмы при алкогольном опьянении», — рассказали в пресс-службе. Среди пострадавших 596 — мужчины. Также скорая зафиксировала 17 случаев обморожения и 24 пострадавших на ДТП (при 63 выездах). Травм от пиротехники станция не регистрировала. Пермская станция скорой медпомощи покрывает Пермь, Пермский район, Краснокамск, Ильинский округ, Полазну и Добрянку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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