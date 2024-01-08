На новогодних праздниках пермяки чаще вызывали скорую из-за алкоголя и травм

Скорая выезжала на вызовы по травмам более 800 раз
На новогодних праздниках пермяки чаще всего вызывали скорую помощь из-за травм при алкогольном опьянении. Такие данные приводит Пермская станция скорой помощи. Статистикой с URA.RU поделились в пресс-службе краевого минздрава.
«С 30 декабря по 8 января 836 вызовов на травмы при алкогольном опьянении», — рассказали в пресс-службе. Среди пострадавших 596 — мужчины.
Также скорая зафиксировала 17 случаев обморожения и 24 пострадавших на ДТП (при 63 выездах). Травм от пиротехники станция не регистрировала. Пермская станция скорой медпомощи покрывает Пермь, Пермский район, Краснокамск, Ильинский округ, Полазну и Добрянку.
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