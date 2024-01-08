08 января 2024

Умер бывший замдиректора курганского Центра Илизарова. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с научным сотрудником центра Илизарова Сутягиным Ильей. Курган, центр илизарова
На 56 году жизни умер бывший замдиректора Центра Илизарова Фото:

В Кургане скончался бывший заместитель директора по административной работе Центра имени Илизарова, врач-нейрохирург Андрей Кобызев. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

«Пятого января на 56 году жизни ушел из жизни Андрей Евгеньевич Кобызев. С 2012 по 2019 год он работал в должности заместителя директора по административной работе и по совместительству преподавателем в учебном отделе, врачом травматологом-ортопедом и нейрохирургом в ряде отделений. За время работы в Центре Илизарова зарекомендовал себя как грамотный управленец, инициативный и добросовестный сотрудник», — говорится в некрологе, опубликованном в группе медцентра в соцсети «ВКонтакте».

Кобызев посвятил медицине более 20 лет своей жизни. В Центре Илизарова начал работать в 2011 году. Курировал работу нескольких подразделений. Имеет Благодарность Министра здравоохранения РФ.

На 56 году жизни ушел из жизни бывший замдиректора Центра Илизарова Андрей Кобызев
На 56 году жизни ушел из жизни бывший замдиректора Центра Илизарова Андрей Кобызев
Фото:

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В Кургане скончался бывший заместитель директора по административной работе Центра имени Илизарова, врач-нейрохирург Андрей Кобызев. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения. «Пятого января на 56 году жизни ушел из жизни Андрей Евгеньевич Кобызев. С 2012 по 2019 год он работал в должности заместителя директора по административной работе и по совместительству преподавателем в учебном отделе, врачом травматологом-ортопедом и нейрохирургом в ряде отделений. За время работы в Центре Илизарова зарекомендовал себя как грамотный управленец, инициативный и добросовестный сотрудник», — говорится в некрологе, опубликованном в группе медцентра в соцсети «ВКонтакте». Кобызев посвятил медицине более 20 лет своей жизни. В Центре Илизарова начал работать в 2011 году. Курировал работу нескольких подразделений. Имеет Благодарность Министра здравоохранения РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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