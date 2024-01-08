На 56 году жизни умер бывший замдиректора Центра Илизарова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане скончался бывший заместитель директора по административной работе Центра имени Илизарова, врач-нейрохирург Андрей Кобызев. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

«Пятого января на 56 году жизни ушел из жизни Андрей Евгеньевич Кобызев. С 2012 по 2019 год он работал в должности заместителя директора по административной работе и по совместительству преподавателем в учебном отделе, врачом травматологом-ортопедом и нейрохирургом в ряде отделений. За время работы в Центре Илизарова зарекомендовал себя как грамотный управленец, инициативный и добросовестный сотрудник», — говорится в некрологе, опубликованном в группе медцентра в соцсети «ВКонтакте».

Кобызев посвятил медицине более 20 лет своей жизни. В Центре Илизарова начал работать в 2011 году. Курировал работу нескольких подразделений. Имеет Благодарность Министра здравоохранения РФ.