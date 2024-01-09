Что известно о новом премьере Франции Габриэле Аттале

Габриэль Атталь назначен новым премьер-министром Франции

09 января 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

Габриэль Атталь стал самым молодым премьером Франции с 1984 года Фото: Christian Liewig/ABACAPRESS.COM/TASS Новым премьер-министром Франции 9 января стал экс-министр образования страны 34-летний Габриэль Атталь, после того как Элизабет Борн днем ранее подала в отставку. URA.RU приводит главную информацию о новом главе французского правительства. Биография и карьера нового премьер-министра Атталь родился 16 марта 1989 года в городе Кламаре. В 2013 году он окончил парижский Инситут политических исследований. В 2018 году будущий глава правительства стал официальным представителем партии «Вперед, Республика!», основанной президентом Франции Эммануэлем Макроном. Позже, в 2022 году политика назначили министром-делегатом общественных счетов при министре экономики и финансов при правительстве Борн. В следующем году он стал министром национального просвещения и по делам молодежи. Личная жизнь главы правительства В юности у Атталя был роман с французской певицей Джойс Джонатан. Однако ныне он состоит в гражданском браке с членом Европарламента Стефаном Сежурне (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Как отреагировали на назначение Атталя во Франции После того как стало известно о назначении Атталя, французская оппозиция выразила недовольство его назначением на пост главы правительства. Нового премьера сразу же нарекли «очередным макронистом». Так, лидер партии республиканцев в Сенате Бруно Ретайо заявил, что Атталь на своем посту должен покончить с политикой Макрона, чтобы стать хорошим премьер-министром. По словам главы фракции «Национальное объединение» Жордана Борреля, президент Франции, которого поддерживают только 27% страны, намерен использовать популярность Атталя. По его словам, Макрон намерен «облегчить боль неизбежного конца своего правления». Матильда Пано — лидер фракции «Непокорившаяся Франция» назвала нового премьера «Макроном-младшим», который специализируется на «презрении и высокомерии». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новым премьер-министром Франции 9 января стал экс-министр образования страны 34-летний Габриэль Атталь, после того как Элизабет Борн днем ранее подала в отставку. URA.RU приводит главную информацию о новом главе французского правительства. Атталь родился 16 марта 1989 года в городе Кламаре. В 2013 году он окончил парижский Инситут политических исследований. В 2018 году будущий глава правительства стал официальным представителем партии «Вперед, Республика!», основанной президентом Франции Эммануэлем Макроном. Позже, в 2022 году политика назначили министром-делегатом общественных счетов при министре экономики и финансов при правительстве Борн. В следующем году он стал министром национального просвещения и по делам молодежи. В юности у Атталя был роман с французской певицей Джойс Джонатан. Однако ныне он состоит в гражданском браке с членом Европарламента Стефаном Сежурне (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). После того как стало известно о назначении Атталя, французская оппозиция выразила недовольство его назначением на пост главы правительства. Нового премьера сразу же нарекли «очередным макронистом». Так, лидер партии республиканцев в Сенате Бруно Ретайо заявил, что Атталь на своем посту должен покончить с политикой Макрона, чтобы стать хорошим премьер-министром. По словам главы фракции «Национальное объединение» Жордана Борреля, президент Франции, которого поддерживают только 27% страны, намерен использовать популярность Атталя. По его словам, Макрон намерен «облегчить боль неизбежного конца своего правления». Матильда Пано — лидер фракции «Непокорившаяся Франция» назвала нового премьера «Макроном-младшим», который специализируется на «презрении и высокомерии».