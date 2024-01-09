В пермской сауне утонул шестилетний ребенок

09 января 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Погибший мальчик пришел в сауну с отцом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Перми 29 декабря в одной из городских саун утонул шестилетний ребенок. Он пришел туда вместе с отцом. О произошедшей трагедии URA.RU рассказал источник знакомый с ситуацией. «Отец взял шестилетнего ребенка с собой в сауну 29 декабря. Пока взрослые накрывали на стол, мальчик захлебнулся в бассейне. Когда взрослые заметили утонувшего ребенка, сразу вызвали экстренные службы. Трагедия произошла в сауне, расположенной на ул. Судоремонтная», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю информацию о случившемся подтвердили. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас ведется расследование.

В Перми 29 декабря в одной из городских саун утонул шестилетний ребенок. Он пришел туда вместе с отцом. О произошедшей трагедии URA.RU рассказал источник знакомый с ситуацией. «Отец взял шестилетнего ребенка с собой в сауну 29 декабря. Пока взрослые накрывали на стол, мальчик захлебнулся в бассейне. Когда взрослые заметили утонувшего ребенка, сразу вызвали экстренные службы. Трагедия произошла в сауне, расположенной на ул. Судоремонтная», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю информацию о случившемся подтвердили. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас ведется расследование.