В пермской сауне утонул шестилетний ребенок

В Перми 29 декабря в одной из городских саун утонул шестилетний ребенок. Он пришел туда вместе с отцом. О произошедшей трагедии URA.RU рассказал источник знакомый с ситуацией.
«Отец взял шестилетнего ребенка с собой в сауну 29 декабря. Пока взрослые накрывали на стол, мальчик захлебнулся в бассейне. Когда взрослые заметили утонувшего ребенка, сразу вызвали экстренные службы. Трагедия произошла в сауне, расположенной на ул. Судоремонтная», — рассказал собеседник агентства.
В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю информацию о случившемся подтвердили. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас ведется расследование.
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