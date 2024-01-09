В пермской сауне утонул шестилетний ребенок

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Погибший мальчик пришел в сауну с отцом Фото:

В Перми 29 декабря в одной из городских саун утонул шестилетний ребенок. Он пришел туда вместе с отцом. О произошедшей трагедии URA.RU рассказал источник знакомый с ситуацией.

«Отец взял шестилетнего ребенка с собой в сауну 29 декабря. Пока взрослые накрывали на стол, мальчик захлебнулся в бассейне. Когда взрослые заметили утонувшего ребенка, сразу вызвали экстренные службы. Трагедия произошла в сауне, расположенной на ул. Судоремонтная», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю информацию о случившемся подтвердили. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас ведется расследование.

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В Перми 29 декабря в одной из городских саун утонул шестилетний ребенок. Он пришел туда вместе с отцом. О произошедшей трагедии URA.RU рассказал источник знакомый с ситуацией. «Отец взял шестилетнего ребенка с собой в сауну 29 декабря. Пока взрослые накрывали на стол, мальчик захлебнулся в бассейне. Когда взрослые заметили утонувшего ребенка, сразу вызвали экстренные службы. Трагедия произошла в сауне, расположенной на ул. Судоремонтная», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю информацию о случившемся подтвердили. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас ведется расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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