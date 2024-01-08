08 января 2024

Бизнес в ЯНАО обучат гостеприимству в туристической индустрии

В Салехарде пройдет курс для бизнесменов «Туризм и индустрия гостеприимства»
© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнесмены повысят навыки в туристической отрасли ЯНАО Фото:

Власти и бизнес-сообщество ЯНАО проведут образовательное мероприятие по обучению в сфере туристической отрасли «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщили в компании «Мой бизнес».

«Заявочная кампания на участие в проекте пройдет с 15 по 28 января. Трехдневный интенсив программы пройдет с 16 февраля в Салехарде. К участию приглашаются представители бизнес-сообщества региона и начинающие предприниматели в сфере туризма и индустрии гостеприимства», — рассказали на портале «Мой бизнес» Ямало-Ненецкий автономный округ.

Участники программы смогут повысить свои навыки в развитии туристической сферы и получить знания в организации бизнес-процессов индустрии. «Образовательная программа поможет раскрыть и укрепить предпринимательские компетенции, повысить финансовую грамотность, научиться управлять ожиданиями клиентов, создавать эффективные команды и уникальные решения», — подчеркнули в компании.

Ранее URA.RU рассказывало о ямальских бизнесменах, создавших Ассоциацию гостеприимства, которая совместно с окружными властями займутся проблемами малого и среднего бизнеса. Главой Ассоциации стал бизнесмен Руслан Юсупов, ранее занимавший пост руководителя департамента экономики в Муравленко.

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Власти и бизнес-сообщество ЯНАО проведут образовательное мероприятие по обучению в сфере туристической отрасли «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщили в компании «Мой бизнес». «Заявочная кампания на участие в проекте пройдет с 15 по 28 января. Трехдневный интенсив программы пройдет с 16 февраля в Салехарде. К участию приглашаются представители бизнес-сообщества региона и начинающие предприниматели в сфере туризма и индустрии гостеприимства», — рассказали на портале «Мой бизнес» Ямало-Ненецкий автономный округ. Участники программы смогут повысить свои навыки в развитии туристической сферы и получить знания в организации бизнес-процессов индустрии. «Образовательная программа поможет раскрыть и укрепить предпринимательские компетенции, повысить финансовую грамотность, научиться управлять ожиданиями клиентов, создавать эффективные команды и уникальные решения», — подчеркнули в компании. Ранее URA.RU рассказывало о ямальских бизнесменах, создавших Ассоциацию гостеприимства, которая совместно с окружными властями займутся проблемами малого и среднего бизнеса. Главой Ассоциации стал бизнесмен Руслан Юсупов, ранее занимавший пост руководителя департамента экономики в Муравленко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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