Бизнес в ЯНАО обучат гостеприимству в туристической индустрии

В Салехарде пройдет курс для бизнесменов «Туризм и индустрия гостеприимства»

09 января 2024 в 18:11 Размер текста - 17 +

Бизнесмены повысят навыки в туристической отрасли ЯНАО Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти и бизнес-сообщество ЯНАО проведут образовательное мероприятие по обучению в сфере туристической отрасли «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщили в компании «Мой бизнес». «Заявочная кампания на участие в проекте пройдет с 15 по 28 января. Трехдневный интенсив программы пройдет с 16 февраля в Салехарде. К участию приглашаются представители бизнес-сообщества региона и начинающие предприниматели в сфере туризма и индустрии гостеприимства», — рассказали на портале «Мой бизнес» Ямало-Ненецкий автономный округ. Участники программы смогут повысить свои навыки в развитии туристической сферы и получить знания в организации бизнес-процессов индустрии. «Образовательная программа поможет раскрыть и укрепить предпринимательские компетенции, повысить финансовую грамотность, научиться управлять ожиданиями клиентов, создавать эффективные команды и уникальные решения», — подчеркнули в компании. Ранее URA.RU рассказывало о ямальских бизнесменах, создавших Ассоциацию гостеприимства, которая совместно с окружными властями займутся проблемами малого и среднего бизнеса. Главой Ассоциации стал бизнесмен Руслан Юсупов, ранее занимавший пост руководителя департамента экономики в Муравленко.

Власти и бизнес-сообщество ЯНАО проведут образовательное мероприятие по обучению в сфере туристической отрасли «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщили в компании «Мой бизнес». «Заявочная кампания на участие в проекте пройдет с 15 по 28 января. Трехдневный интенсив программы пройдет с 16 февраля в Салехарде. К участию приглашаются представители бизнес-сообщества региона и начинающие предприниматели в сфере туризма и индустрии гостеприимства», — рассказали на портале «Мой бизнес» Ямало-Ненецкий автономный округ. Участники программы смогут повысить свои навыки в развитии туристической сферы и получить знания в организации бизнес-процессов индустрии. «Образовательная программа поможет раскрыть и укрепить предпринимательские компетенции, повысить финансовую грамотность, научиться управлять ожиданиями клиентов, создавать эффективные команды и уникальные решения», — подчеркнули в компании. Ранее URA.RU рассказывало о ямальских бизнесменах, создавших Ассоциацию гостеприимства, которая совместно с окружными властями займутся проблемами малого и среднего бизнеса. Главой Ассоциации стал бизнесмен Руслан Юсупов, ранее занимавший пост руководителя департамента экономики в Муравленко.