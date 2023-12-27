Главный эсер ЯНАО предложил бизнесменам объединиться для решения проблем

В ЯНАО предприниматели создали независимую Ассоциацию гостеприимства

Максим Лазарев предложил бизнесменам объединится для решения наболевших вопросов Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

В ЯНАО бизнесмены создали Ассоциацию гостеприимства, в которой, во взаимодействии с местными и окружными властями будут решать наболевшие вопросы в сфере малого и среднего предпринимательства. О задачах общественной организации рассказал URA.RU руководитель ямальского отделения партии «Справедливая Россия» Максим Лазарев.

«Создание независимой ассоциации обусловлено тем, что у малого и среднего бизнеса в регионе накопились вопросы, которые удобнее решать во взаимодействии. Несмотря на мощную поддержку, которую оказывает бизнесу губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, на низовых уровнях многие проблемы остаются незамеченными для местных властей. Есть общественный запрос», — рассказал Максим Лазарев корреспонденту агентства.

Президентом Ассоциации выбран предприниматель Руслан Юсупов. Он занимал должность руководителя департамента экономики в Муравленко, а ныне является владельцем рестобара «Трюм» в Салехарде.

Лазарев предлагает создать на базе Ямальского многопрофильного колледжа кафедру, на которой будут готовить специалистов в сфере гостеприимства. «Скоро на Ямале будет построен курортный комплекс Рай-Из, потребуются специалисты для его развития. Зачем нам привлекать вахтовиков, лучше подготовить местных специалистов», — поделился идеей депутат.

Проект постройки горнолыжного курорта Рай-Из на Ямале признан лучшим на Петербургском экономическом форуме. После постройки комплекса там будут созданы сотни рабочих мест для встречи туристов и обслуживания аппаратуры.