ЯНАО и ХМАО вошли в топ-10 самых устойчивых регионов России наряду с Москвой

По итогам первого полугодия ЯНАО занял первое место в рейтинге социально-экономической устойчивости регионов России, подготовленном Фондом развития гражданского общества (ФоРГО). В первую десятку вошли также ХМАО и Москва. Об этом сообщает издание «Известия».
«ЯНАО, Чукотка и НАО стали регионами — лидерами социально-экономической устойчивости по итогам первого полугодия», — сообщается на сайте «Известия». В первую десятку также вошли ХМАО, Москва, Магаданская область, Сахалинская область, Якутия, Санкт-Петербург и Мурманская область.
Эксперты отмечают, что лидирующие позиции ЯНАО и ХМАО обусловлены высоким уровнем зарплат и значительным объемом производства на душу населения. По словам аналитиков, нефтегазовые регионы стабильно занимают верхние строчки рейтингов благодаря высокому благосостоянию населения. Жители этих территорий могут позволить себе покупку недвижимости и товаров длительного пользования, несмотря на суровые климатические условия и удаленность от центра страны.
